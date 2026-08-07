انسحاب قوات الاحتلال من قلنديا وكفر عقب بعد يومين من العدوان

الاحتلال ينسحب من مخيم قلنديا وكفر عقب بعد عدوان استمر يومين، خلّف 51 حالة تعاملت معها الطواقم الطبية وأكثر من 60 حالة اعتقال واحتجاز، إلى جانب هدم محال وتجريف ممتلكات وتحويل منازل إلى مراكز تحقيق.

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة، بعد عدوان عسكري واسع استمر نحو يومين، وأسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات، إلى جانب أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، وعمليات مداهمة وتفتيش وتحقيق ميداني طاولت عشرات الفلسطينيين.

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وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها الليلة الماضية، إن قوات الاحتلال نفذت خلال العدوان عمليات اقتحام واسعة، وحولت منازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز للاحتجاز والتحقيق، وسيطرت على مقر اللجنة الشعبية ومكتب المحافظة داخل المخيم، وأغلقت مداخل وطرقًا رئيسة، ومنعت الطواقم الصحافية والإسعافية من الوصول بحرية إلى المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت انتشارها داخل مخيم قلنديا وكفر عقب، ودفعت بأعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية، ونشرت قناصة على أسطح مبان سكنية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، إلى جانب الاعتداء بالضرب على عدد من السكان والتنكيل بالمعتقلين.

وبحسب المحافظة، أُخلي عدد من المنازل قسرًا من سكانها قبل تحويلها إلى مواقع عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، فيما أظهرت شهادات من داخل المخيم أن قوات الاحتلال سيطرت، خلال العملية، على شقق سكنية واستخدمتها لاحتجاز فلسطينيين والتحقيق معهم.

51 حالة تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر

وأفادت محافظة القدس بأن الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت، منذ بدء العدوان وحتى انسحاب قوات الاحتلال، مع 51 حالة.

وتوزعت الحالات بين 38 إصابة جراء الاعتداء بالضرب نُقلت إلى المستشفيات، وست إصابات أخرى عولجت ميدانيًا جراء الضرب، وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي، وست حالات اختناق بالغاز.

وكان الهلال الأحمر قد أعلن، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الحالات التي تعامل معها منذ بدء اقتحام مخيم قلنديا إلى 51.

أكثر من 60 معتقلًا ومحتجزًا

ونفذت قوات الاحتلال حملة واسعة من الاعتقالات والتحقيقات الميدانية، تعرض خلالها أكثر من 60 فلسطينيًا للاعتقال أو الاحتجاز والتحقيق منذ بدء العملية، بينهم أطفال ونساء، فيما رجحت المحافظة أن يكون العدد الفعلي أعلى.

وشملت حملات الاعتقال والاحتجاز، بحسب المحافظة، أفرادًا من عائلات أسرى وشهداء، فيما اتهمت قوات الاحتلال بانتهاج سياسة عقاب جماعي بحق سكان المخيم والبلدة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أفاد، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل وحقق ميدانيًا مع أكثر من 60 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، خلال العملية العسكرية التي دخلت حينها يومها الثاني.

هدم محال وتجريف ممتلكات

وامتدت الاعتداءات، بحسب محافظة القدس، إلى الممتلكات العامة والخاصة، إذ هدمت قوات الاحتلال سبعة محال تجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري، إضافة إلى منشأة لغسيل المركبات.

كما جرفت فناء أحد المنازل، وألحقت أضرارًا بمحتويات عشرات المنازل أثناء عمليات التفتيش، وجرفت واجهات عدد من المحال داخل المخيم.

وأفادت عائلات فلسطينية، وفق المحافظة، بتعرض منازلها لسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي خلال عمليات المداهمة.

الرواية الإسرائيلية والوقائع الميدانية

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ، فجر الأربعاء، عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، مدعيًا أنها تستهدف "مسلحين وبنى تحتية معادية، وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها".

وقالت محافظة القدس إن الوقائع التي سجلت خلال اليومين "نسفت الرواية الإسرائيلية" التي حاولت تبرير العملية بهذه الذريعة، معتبرة أن طبيعة الإجراءات التي نفذتها قوات الاحتلال أظهرت أن التركيز انصب على إخضاع السكان وفرض السيطرة العسكرية على المخيم.

وأضافت أن ما جرى، وفق تقديرها، "يؤكد أن الهدف الحقيقي للعملية يتجاوز الادعاءات الأمنية التي يروج لها الاحتلال".

قلنديا في قلب مشاريع استيطانية واسعة

وربطت محافظة القدس العدوان بالموقع الإستراتيجي لمخيم قلنديا، الواقع عند البوابة الشمالية للمدينة، وبسلسلة مشاريع استيطانية إسرائيلية يجري العمل على تنفيذها في المنطقة.

وأشارت إلى مخطط إقامة مستوطنة "عطروت" على أراضي بلدة قلنديا، والذي يستهدف بناء ما بين 7000 و9000 وحدة استيطانية.

كما ذكرت مشروع "مركز التراث الاستعماري"، الذي وضعت الحكومة الإسرائيلية حجر الأساس له في مبنى مطار القدس الدولي سابقًا، إلى جانب مشروع المحكمة العسكرية ومنشأة معالجة النفايات.

وأشارت كذلك إلى مشروع شارع 45 الاستيطاني، الذي يربط شمال القدس بعمق الأراضي المحتلة عام 1948، ويمر بمحاذاة مخيم قلنديا.

واعتبرت المحافظة أن فرض واقع عسكري جديد في المنطقة يهدف إلى "تهيئة البيئة الأمنية اللازمة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز السيطرة الاستعمارية على شمال المدينة".

"جزء من مشروع متكامل لإعادة تشكيل شمال القدس"

وقالت المحافظة إن العملية العسكرية تمثل، وفق تقديرها، جزءًا من "مشروع استعماري متكامل" يستهدف إعادة تشكيل الواقع العسكري والجغرافي في شمال القدس المحتلة.

وأضافت أن ذلك يتم عبر تكريس السيطرة العسكرية وإضعاف الوجود الفلسطيني وفصل القدس عن امتدادها الطبيعي شمالًا، بما يخدم خطط الضم والتوسع الاستيطاني ويعزز الطوق المفروض على المدينة.

وربطت المحافظة كذلك توقيت العملية بالسياق السياسي الداخلي في إسرائيل، في ظل المنافسة بين أحزاب اليمين، معتبرة أن الحكومة تسعى إلى تسويق عمليات عسكرية في الضفة الغربية بوصفها "إنجازات أمنية" يمكن توظيفها في الصراع السياسي الداخلي.

كما رأت أن هذه العمليات تأتي في سياق محاولات إسرائيلية لاستعادة صورة الردع بعد إخفاقات واجهتها على المستوى الإقليمي.

استهداف المخيمات وتغيير الواقع في الضفة

واعتبرت محافظة القدس أن ما جرى في قلنديا وكفر عقب يشكل نموذجًا لاستخدام الأدوات العسكرية لخدمة أهداف سياسية واستيطانية بعيدة المدى، وأن استهداف المخيمات الفلسطينية يمس بصورة مباشرة قضية اللاجئين والوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

ويأتي العدوان في ظل عمليات إسرائيلية متواصلة تستهدف مخيمات شمال الضفة الغربية، ولا سيما جنين وطولكرم ونور شمس، وشهدت اقتحامات واسعة وهدم منازل وتهجير آلاف الفلسطينيين.

وتقول جهات فلسطينية إن هذه العمليات تستهدف إعادة تشكيل المخيمات وتغيير واقعها، ضمن سياسة أوسع لفرض وقائع ميدانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق متصل، قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارًا عسكريًا يقضي بإزالة نباتات برية واقتلاع أشجار زيتون في نحو دونمين ونصف من أراضي بلدة جبع، شمال القدس، بهدف توسيع شارع استيطاني يحمل الرقم 437.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 25 ألفًا.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية، والتحرك لوقف هذه السياسات، ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات بحق المدنيين، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين ومؤسساتهم في القدس المحتلة.