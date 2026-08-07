مستوطنون يهاجمون تجمع الكعابنة شرقي رام الله وسط اعتداءات متصاعدة بالضفة

اعتداء جديد للمستوطنين على تجمع الكعابنة البدوي شرقي رام الله، حيث اقتحموا منزلًا برفقة قطعان من الأغنام، غداة إصابة ثلاثة من أفراد العائلة، فيما طاولت اعتداءات واقتحامات أخرى برك سليمان وبيت لحم وطمون.

مستوطن يرعى قطيعًا قرب "عرب الكعابنة" في محيط بلدة الطيبة شرقي رام الله، حزيران 2026 (Getty Images)

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، تجمع "عرب الكعابنة" البدوي شرقي بلدة الطيبة، شرق رام الله، واقتحموا منزل الفلسطيني نايف الكعابنة برفقة قطعان من الأغنام، في اعتداء جديد على التجمع الذي يتعرض لهجمات متكررة، فيما شهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال.

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وقالت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، في تقرير لها، إن المستوطنين يصعّدون اعتداءاتهم على التجمع بهدف دفع سكانه إلى الرحيل، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير جاء بعد اعتداءات مماثلة تعرض لها التجمع خلال الأيام الماضية.

وبحسب المنظمة، اقتحم مستوطنون التجمع بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدخلوا أغنامهم بالقوة بين منازل الفلسطينيين، واعتدوا على أفراد من عائلة نايف الكعابنة.

مستوطنون يقتحمون منزل نايف الكعابنة برفقة مواشيهم شرقي الطيبة، في اعتداء جديد على تجمع الكعابنة البدوي شرقي رام الله.



للتفاصيل: https://t.co/ZamPlUJx69 pic.twitter.com/f66SqG8Vpp — موقع عرب 48 (@arab48website) August 7, 2026

وأفادت مصادر محلية، الجمعة، بأن المستوطنين اقتحموا منزل نايف الكعابنة شرقي الطيبة، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنهم دخلوا التجمع برفقة قطيع من المواشي.

ويأتي الهجوم غداة اعتداء عنيف استهدف عائلة الكعابنة، مساء الخميس، وأسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها بجروح متفاوتة، بحسب "وفا"، فيما اعتقلت قوات الاحتلال سليمان كعابنة خلال الاعتداء.

وكانت منظمة "البيدر" قد أشارت، كذلك، إلى اعتداءات مماثلة شهدها التجمع مساء الأربعاء، معتبرة أن تواتر الهجمات يأتي في إطار ما وصفته بـ"سياسة الضغوط القصوى" التي تستهدف التجمعات البدوية الفلسطينية بهدف تهجير سكانها.

مستوطنون يقتحمون منزل نايف الكعابنة برفقة مواشيهم شرقي الطيبة، في اعتداء جديد على تجمع الكعابنة البدوي شرقي رام الله.



للتفاصيل: https://t.co/ZamPlUJx69 pic.twitter.com/sPMSEhMnbX — موقع عرب 48 (@arab48website) August 7, 2026

وتتعرض عائلة الكعابنة، بحسب "وفا"، لاعتداءات متكررة من المستوطنين منذ نحو ثلاثة أعوام تحت غطاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما ازدادت وتيرتها بصورة ملحوظة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

اقتحام برك سليمان بحماية قوات الاحتلال

وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون، الجمعة، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المستوطنين تمركزوا عند البركتين الثانية والثالثة وأدوا طقوسًا تلمودية في المكان.

وتتعرض منطقة برك سليمان خلال الفترة الأخيرة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إغلاق المنطقة، والاعتداء على متنزهين فلسطينيين وإجبارهم على المغادرة، ومنع المواطنين من الوصول إليها.

وفي محيط بيت لحم أيضًا، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا عند مدخل جسر بيت تعمر، شرقي المدينة، وأغلقت الطريق المؤدية إلى بلدة زعترة.

وأوقفت القوات الإسرائيلية مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في هويات ركابها، بحسب مصادر محلية.

اقتحام طمون

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، جنوب طوباس، بعدد من الآليات العسكرية. وانتشرت قوات راجلة في أحياء البلدة وداهمت منزلًا، من دون تسجيل إصابات أو اعتقالات، وفق المصادر المحلية.

قوات الاحتلال تداهم مساكن الفلسطينيين في قرية خلة الضبعة بمسافر يطا، جنوب الخليل.



للتفاصيل: https://t.co/ZamPlUJx69 pic.twitter.com/6jJD6Cx1BW — موقع عرب 48 (@arab48website) August 7, 2026

وفي جنوب الخليل، داهمت قوات الاحتلال مساكن الفلسطينيين في قرية خلة الضبعة بمسافر يطا، من دون أن تتوافر معلومات فورية عن اعتقالات أو إصابات.

وتأتي اعتداءات الجمعة في ظل اتساع هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولا سيما التجمعات البدوية والرعوية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 3488 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيًا وتهجير 26 تجمعًا بدويًا ورعويًا بصورة كلية أو جزئية.

كما أدت الاعتداءات، بحسب الهيئة، إلى إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة، غالبيتها بؤر رعوية.

وتصاعدت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا واعتقال نحو 25 ألفًا، إلى جانب أضرار واسعة في الممتلكات، وفق معطيات فلسطينية رسمية.