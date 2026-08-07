مصابون بينهم مسعفان باعتداءات المستوطنين في نابلس وبيت لحم

أُصيب ثمانية أشخاص بينهم مسعفان، واعتُقل آخر إثر اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات إسرائيلية في نابلس وبيت لحم، وشملت هجمات على المركبات وطواقم الإسعاف والأهالي، وسط تصاعد مستمر للانتهاكات في الضفة الغربية.

أحد أفراد الطاقم الطبي، عقب الاعتداء من قِبل مستوطنين

أصيب 8 أشخاص، بينهم مسعفان، الجمعة، في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي، بمحافظتي نابلس وبيت لحم شمالي وجنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية أحد الأهالي، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع إصابة شخص جراء تعرضه للضرب على أيدي القوات الإسرائيلية قبل اعتقاله في بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس.

وأضاف البيان أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تجري تنسيقا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوصول إلى المعتقل المصاب.

فيديو يوثّق اعتداء المستوطنين على مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بعد اعتراضها في منطقة أبو نجيم، قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.



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وفي البلدة نفسها، هاجم مستوطنون المنطقة الشرقية، وحطموا مركبة تعود لأحد الأهالي، وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر المحلية، بإصابة 3 أشخاص، إثر هجوم شنه مستوطنون على مركبات في منطقة أبو نجيم بمحافظة بيت لحم.

وفي السياق ذاته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستوطنين اعتدوا أيضا على طاقم إسعاف تابع له أثناء محاولته الوصول إلى المصابين في منطقة خلايل اللوز – أبو نجيم، شرق مدينة بيت لحم، ما أعاق عمل الطواقم الطبية.

وأضاف أن الاعتداء أسفر عن إصابة فردَي إسعاف بغاز الفلفل، إلى جانب تعرض مركبة الإسعاف للرشق بالحجارة.

كما أصيب ثلاثة أشخاص، الجمعة، في اعتداء لمستوطين إرهابيين عليهم في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا ثلاثة من الأهالي، خلال تواجدهم في المنطقة الشرقية من قرية بيت دجن، واعتدوا عليهم بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابتهم برضوض.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 3 آلاف و488 اعتداء في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا ورعويا كليا أو جزئيا، إضافة إلى إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها رعوية.

ومنذ بدء إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد جيشها والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية عن استشهاد أكثر من 1182 شخصا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال نحو 25 ألفا، فضلا عن أضرار مادية واسعة.