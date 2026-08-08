الضفة: إصابة 15 فلسطينيا باقتحام الاحتلال لطوباس و4 برصاص المستوطنين بمسافر يطا

أُصيب 15 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال لطوباس، وفي مسافر يطا، أُصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال.

جيش الاحتلال يلقي قنابل الغاز على الفلسطينيين في مواجهة سابقة، توضيحية (Getty Images)

أُصيب 15 فلسطينيا بالاختناق، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، و4 فلسطينيين آخرين أُصيبوا بالرصاص الحي خلال هجوم إرهابي للمستوطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة؛ نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس مساء السبت، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم المدينة بعدد من السيارات العسكرية، ونشر وحدات راجلة في مركز المدينة.

وفي بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، أفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في عدد من شوارعها، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأُصيب مواطنون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغيّر، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع داخل أحد المنازل، ما أدى إلى إصابة أفراد العائلة، بينهم أطفال، بحالات اختناق.

وفي السياق، ذكرت المصادر ذاتها أن الاحتلال اقتحم بلدة ترمسعيا وقرية أبو فلاح المجاورتين للمغيّر، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

4 إصابات برصاص المستوطنين في مسافر يطا

وأفادت مصادر محلية أيضا بأن 4 فلسطينيين أُصيبوا بالرصاص الحي؛ خلال عدوان جديد للمستوطنين في مسافر يطا جنوب خليل.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة رجل (57 عاما) بالرصاص الحي في اليد؛ جراء هجوم المستوطنين على وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وهاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد النبي صالح في حي الجلاطية شرق إذنا، واعتدوا على الأهالي بالضرب وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، بالتزامن مع اعتقال جنود الاحتلال 7 مواطنين عقب إخراجهم من المسجد، وإطلاقهم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وعُرف من المعتقلين: إمام مسجد النبي صالح، معتز سعدي طميزي، والمسنّ حسين عدلي سوره، وجمال صقر طميزي، ومصعب عدلي سوره، ومحمود مالك أبو جحيشة، وعادل حسين سوره، وسلام محمد طميزي.

كما نصب مستوطنون خيمة في أراضي المواطنين في حي الجلاطية وحطّموا مركبة أحد الأهالي.

وهاجم مستوطنون قرية أبو فلاح من الجهة الشرقية، وسط إطلاق للرصاص في محيط مدرسة القرية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عور التحتا وسط إطلاق للرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن مجموعة أخرى من المستوطنين اقتحمت منطقة الباطن على أطراف قرية جلجليا، وتجولت في أراضي المواطنين الزراعية.