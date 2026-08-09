اقتحامات واعتقالات ومواجهات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

تواصلت الاقتحامات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فجر وصباح الأحد، وسط مداهمات واعتقالات واحتجاز مواطنين، بالتزامن مع مواجهات وإطلاق قنابل الصوت والغاز، واعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فجر وصباح الأحد، سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب اعتقال عدد من الفلسطينيين ونقلهم للتحقيق لدى أجهزة الاحتلال، وإطلاق قنابل الصوت والغاز. وتزامنت الاقتحامات مع اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم.

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وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى بيتا وبيت فوريك وقصرة وبرقة وعوريف وعينابوس وعصيرة القبلية ومادما. وداهمت منازل في منطقة الحرايق على أطراف بيتا، وفتشت المركبات المارة، فيما واصلت آلياتها تحركاتها داخل بيت فوريك بعد مداهمة عدد من المنازل.

وفي قصرة، انتزع أحد جنود الاحتلال العلم الفلسطيني، كما ألحقت القوات أضرارا بصور الشهداء خلال اقتحام البلدة. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت خلال اقتحام مادما، وداهمت منازل في عينابوس وعصيرة القبلية.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عربونة شمال شرق جنين وبلدة يعبد جنوب غربها، وداهمت عددًا من المنازل، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية عنزا جنوب جنين. كما اقتحم مستوطنون بلدة جبع، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المحافظة، وأجبرت عددا من أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل وأغلقت مدخل فرش الهوى في المدينة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت منزلًا وأطلقت قنابل الصوت والغاز خلال الاقتحام.

وفي رام الله والبيرة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة البيرة، أطلقت خلالها القوات قنابل الصوت. كما هاجم مستوطنون منزل الفلسطيني نايف كعابنة في بلدة الطيبة شرق رام الله، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة قرب مستوطنة "شيلو" على الطريق بين رام الله ونابلس.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واندلعت مواجهات مع الشبان خلال الاقتحام.

أما في بيت لحم، فاقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا، ومخيم الدهيشة جنوب المحافظة، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما حطمت زجاج عدد من المركبات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات زعترة والشواورة ودار صلاح والعبيدية شرق بيت لحم.