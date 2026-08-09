الضفة: تواصل اعتداءات المستوطنين الإرهابيين واقتحامات الاحتلال

شهدت قرى وبلدات في الضفة الغربية سلسلة اعتداءات واقتحامات، شملت مهاجمة مزارعين واعتقال شابين في المغيّر، إلى جانب إطلاق الغاز واقتحام منازل ومناطق زراعية، بالتزامن مع هجمات للمستوطنين

تصاعدت اعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية، مساء الأحد، وسط استهداف للمزارعين والأراضي الفلسطينية واعتقالات وإطلاق للغاز، في مشهد يعكس استمرار التوتر والتصعيد الميداني في المنطقة.

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وأفاد رئيس مجلس قروي المغيّر، أمين أبو عليا، بأن مستوطنين هاجموا المزارعين في منطقة السهل الشرقي، وقد تصدى المواطنون لهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، واعتقلت الشابين علاء وهاني أبو عليا، وأطلقت قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتتعرض قرية المغيّر والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون خلال شهر تموز/ يوليو الماضي 2,256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، إذ نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء.

كما اقتحم مستوطنون إرهابيون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وامتد اقتحام الاحتلال القرية لأكثر من ساعتين، أطلق خلالها قنابل الغاز السام تجاه منازل الأهالي، فيما اقتحم مستوطنون إرهابيون بمركبة أطراف القرية وقاموا بجولة استفزازية قرب المنازل والمسجد الجديد.

وأفادت مصادر محلية بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت منطقة "الحفر" في قرية دير جرير، شرق رام الله، وانتشرت في المنطقة.

وفي بلدة بيتللو، غرب رام الله، انتشر مستوطنون في أراضي الأهالي بمنطقة "عين الزرقا"، وسط اعتداءات واستفزازات، كما نفذ مستوطنون أعمال عربدة واستفزاز وتخريب في محيط مساكن عائلة أبو فزاع في قرب مستوطنة "كراميلو"، شرق بلدة الطيبة.

اقتحامات الاحتلال

وإلى جانب اقتحام قرية المغيّر واعتقال الشابين علاء وهاني أبو عليا، واقتحام اللبن الشرقية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات: عتيل، وزيتا، وباقة الشرقية، شمال طولكرم، بعدة آليات عسكرية جابت الشوارع الرئيسية في البلدات الثلاث، واعترضت حركة تنقل المركبات والمواطنين، بالتزامن مع عمليات تفتيش واسعة في المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

إلى جانب اقتحامات أخرى شملت بيرزيت وقرية برهام، والمزرعة الغربية، وترمسعيا في منطقة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك منطقة برك سليمان السياحية، الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تمركزت عند البركتين الأولى والثانية، وسيرت دورية راجلة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على برك سليمان، التي تمثلت بإغلاقها، والاعتداء على المتنزهين.