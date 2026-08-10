عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبّور تطالب بمحاكمته بلبنان وعدم تسليمه إلى السلطة

طالبت عائلة السفير الفلسطيني السابق في لبنان، أشرف دبّور، السلطات اللبنانية بإبقائه ومحاكمته على أراضيها، رافضة نقله إلى السلطة الفلسطينية على خلفية اتهامات بالفساد، وسط دعوات حقوقية لبنانية للتحقق من مخاطر تعرضه للتعذيب أو الاحتجاز التعسفي حال تسليمه.

دعت عائلة السفير الفلسطيني السابق، أشرف دبّور، اليوم الإثنين السلطات اللبنانية إلى محاكمته على أراضيها، وعدم تسليمه إلى السلطة الفلسطينية التي تلاحقه بتهم فساد في أثناء مهمته في بيروت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأصدر القضاء اللبناني في الثالث من آب/ أغسطس مذكرة بتوقيف دبّور على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة في رام الله، بتهم فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه بين العامين 2012 و2025، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

واقترح المدعي العام التمييزي، أحمد الحاج، على وزارة العدل تسليمه إلى السلطة الفلسطينية، في خطوة تبقى رهن موافقة السلطة التنفيذية اللبنانية.

وقالت ابنة السفير، إسراء دبّور، خلال مؤتمر صحافي في بيروت: "نحن لا نطلب حماية والدنا أشرف دبّور من القضاء، ولا إسقاط التهم المساقة بحقه".

وأضافت: "إذا كانت الجرائم التي يتحدث عنها الملف حصلت في لبنان، وإذا كان الشهود موجودين في لبنان، وإذا كانت المستندات والأدلة موجودة في لبنان، فلماذا لا ينظر القضاء اللبناني في هذه القضية؟".

وتابعت: "لماذا يجب أن ينقل والدنا من البلد الذي عاش فيه، ومن المكان الذي حصلت فيه الجرائم المزعومة، لكي يحاكم في مكان آخر؟".

ودعت دبّور السلطات في لبنان إلى "أن لا تتسرع في قرار يتعلق بمصير إنسان" وُلد على أراضيها حيث يحمل صفة لاجئ، وأن تؤمّن له الرعاية اللازمة نظرا إلى أنه في "حالة صحية حرجة جدا ويرقد في العناية المركزة".

وكان النائب العام في بيروت اقترح على وزارة العدل اللبنانية في بيان تسليم دبّور؛ "باعتبار أن الجرائم المدعى فيها تشمل أموالا تعود إلى الشعب الفلسطيني"، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني، ويبقى تنفيذ التوصية رهن توقيع وزير العدل ورئيسا الجمهورية والحكومة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت دبّور بداية في نيسان/ أبريل في مطار بيروت، ثم أفرج عنه بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل أمام القضاء مجددا.

وشددت إسراء دبّور على أن "الملف يتضمن اتهامات سياسية تصفية لحسابات شخصية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ونفى دبّور في تصريحات سابقة الاتهامات ضدّه، محمّلا نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ياسر عباس، مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه.

وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة لبنانية غير حكومية، الأسبوع الماضي السلطات بعدم تسليم دبّور "في ظل توافر معلومات حديثة وموثوقة تثير أسبابا جدية للاعتقاد بوجود خطر تعرضه للتعذيب، أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي".

وتحدثت عن احتمال وجود ثغرات قانونية؛ تحول دون تسليمه في ظلّ غياب "معاهدة نافذة بين لبنان ودولة فلسطين تنظّم الاسترداد وتتمتع بقوة القانون".