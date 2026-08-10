قرية قصرة: مستوطنون يقتحمون منزلا ويقيمون بؤرة استيطانية بمساندة جنود إسرائيليين

المستوطنون أقاموا البؤرة الاستيطانية في ساحة المنزل الفلسطيني الذي اقتحموه في أطراف القرية، وبعد إغلاق المدخل أصبح أفراد العائلة التي تسكن المنزل معزولين عن القرية، الواقعة في المناطق B، ويخافون من الخروج من منزلهم

البؤرة الاستيطانية في قرية قصرة، أمس

اقتحم مستوطنون منزلا في قرية قصرة الفلسطينية الواقعة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أمس الأحد، وأقاموا بؤرة استيطانية في ساحة المنزل، وأغلقوا مدخله بالحجارة.

وتواجد جنود إسرائيليون إلى جانب المستوطنين، "وانضموا إليه في الصلاة"، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الإثنين.

وأضافت الصحيفة أن المستوطنين أقاموا البؤرة الاستيطانية في مكان قريب من منزلين فلسطينيين في أطراف القرية، وبعد إغلاق المدخل أصبح أفراد العائلة التي تسكن المنزل معزولين عن القرية، الواقعة في المناطق B ويخافون من الخروج من منزلهم.

وأفادت الصحيفة بأن المستوطنين شوهدوا في ساحة المنزل، أمس، ونقلت عن أحد سكان القرية قوله إن المستوطنين حاولوا تخريب بنيته التحتية.

وأضاف أن سكانا في القرية اتصلوا بالشرطة، وبعد 40 دقيقة وصل إلى المكان مستوطنون يرتدون زيا عسكريا وأن دبابا نزل من البؤرة الاستيطانية واتجه نحوهم، ثم صعد المستوطنون و"الجنود" إلى البؤرة الاستيطانية سوية.

وبعد عدة ساعات نزل المستوطنون وأقاموا عريشة بالقرب من سور المنزل، وانضم إليهم المستوطنون الذين يرتدون الزي العسكري وصلوا معهم.

وتتكرر اعتداءات مستوطنين كهذه في الضفة الغربية، ويقومون بطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم بدعم قوات الجيش الإسرائيلي، ويهددون السكان الفلسطينيين ويعتدون عليهم وعلى ممتلكاتهم من أجل دفهم إلى مغادرة منازلهم.

وأحرق مستوطنون مسجدا في قرية قصرة وفي قرية كور قرب طولكرم، الأسبوع الماضي، وتسببت النيران بأضرار في المسجد وفق شهود عيان في قصرة، كذلك كتب المستوطنون شعارات مسيئة وعنصرية وألحقوا أضرارا بممتلكات السكان وسرقوا السكان.