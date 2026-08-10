لجنة الكنائس الفلسطينية: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد الوجود المسيحي في فلسطين

حذرت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسيحيين ومؤسساتهم الدينية، التي تنتهج اعتداءات على رجال الدين والراهبات والكنائس والأديرة، وتؤدي إلى تهديد للوجود المسيحي في فلسطين مع اضطرار عائلات كثيرة إلى الهجرة

راهبات يصلين في دير اللاتين، في بلدة الطيبة المسيحية في الضفة الغربية (Getty Images)

قالت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين، الإثنين، إن الاعتداءات الإسرائيلية على التجمعات المسيحية "يهدد وجودها المتجذر بالأرض".

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وتصاعدت اعتداءات متطرفين إسرائيليين على مسيحيين ومواقع دينية مسيحية في الآونة الأخيرة، ولا سيّما في مدينة القدس المحتلة حيث توجد عشرات الكنائس.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها وجّهت رسالة متطابقة إلى رؤساء الكنائس وقادتها حول العالم، عبّرت فيها عن بالغ القلق إزاء التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والمسيحيون الفلسطينيون على وجه الخصوص، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت اللجنة في الرسالة أن "الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون المسيحيون لم تعد حوادث معزولة، بل تأتي في سياق متواصل يشمل اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي وتوسّع المستوطنات، والقيود على حرية العبادة".

وحذرت من أن "الممارسات الإسرائيلية تشمل اعتداءات على رجال الدين والراهبات والكنائس والأديرة والممتلكات والمؤسسات الكنسية".

كما لفتت إلى أن "هذه السياسات تضغط بصورة متزايدة على التجمعات المسيحية الفلسطينية، وتهدد وجودها المتجذر في هذه الأرض".

ودعت اللجنة "قادة الكنائس في العالم إلى الاستماع إلى صوت الكنائس ورجال الدين الفلسطينيين، وإلى زيارة فلسطين والاطلاع مباشرة على الواقع".

ووصفت ما يحدث في بلدة الطيبة بأنه "مؤلم، باعتبارها آخر بلدة مسيحية بالكامل في فلسطين، إذ تشهد تراجعا في عدد سكانها، في وقت اضطرت فيه أعداد متزايدة من العائلات المسيحية إلى مغادرة فلسطين منذ عام 2023 نتيجة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية".

وتعد بلدة الطيبة من أبرز البلدات الفلسطينية ذات الغالبية المسيحية، وتتميز بمكانتها الدينية والتاريخية والسياحية.

وتضم البلدة مواقع وكنائس أثرية، فيما يمثل النشاط السياحي أحد مصادر الدخل المهمة لسكانها.

صورة عامة لبلدة الطيبة المسيحية بالضفة الغربية (Getty Images)

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي بلدة الطيبة "منطقة عسكرية مغلقة"، بزعم منع اعتداءات المستوطنين عليها.

وجاء القرار بعد أيام من تعرض أهالي الطيبة لهجوم من مستوطنين، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ووفق الهيئة، نفذ مستوطنون إسرائيليون 3 آلاف و488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتشمل الاعتداءات مهاجمة الفلسطينيين وإحراق المنازل والمركبات والمنشآت، واقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية.

كما تشمل منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وإقامة بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على أراض فلسطينية.