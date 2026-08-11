إصابات في هجوم للمستوطنين والاحتلال على المغير

تأتي الاعتداءات في المغير ضمن تصعيد متواصل في الضفة الغربية، حيث تتزايد هجمات المستوطنين بالتزامن مع الاقتحامات والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال على الفلسطينيين والطواقم الطبية والإعلامية.

تصعيد للمستوطنين في الضفة وإصابات في المغير (Getty Images)

أصيب عدد من الفلسطينيين، الثلاثاء، بجروح متفاوتة وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، بينهم طفل، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية ومحيطها.

وبدأت الأحداث عندما هاجم مستوطنون، صباح الثلاثاء، مزارعين فلسطينيين أثناء حراثتهم أراضيهم في منطقة سهل المغير، قبل أن يمتد الهجوم إلى منازل فلسطينية تقع على أطراف القرية، وسط حماية من قوات الاحتلال.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، إن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا المواطنين في سهل المغير وأطلقوا باتجاههم قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بحالات اختناق، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان ورجل.

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف فلسطينية من الوصول إلى المنطقة، كما أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت باتجاه الصحافيين والمسعفين، ومنعت الطواقم الصحفية من تغطية الأحداث.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية في قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرقي رام الله، فيما تعد المغير من أكثر القرى الفلسطينية تعرضًا لاعتداءات المستوطنين، في ظل إحاطتها بعدد من البؤر الاستيطانية.

وفي محافظة نابلس، اقتحم مستوطنون فجر الثلاثاء قرى عورتا وأوصرين وصرة جنوب المدينة، فيما أفادت مصادر محلية بأنهم داهموا المنطقة المحيطة بالمقامات الدينية في عورتا.

كما أشعل مستوطنون، مساء الإثنين، النار في أطراف قرية جلجليا شمال رام الله، في منطقة الباطن.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ 2256 اعتداءً خلال تموز/يوليو الماضي.