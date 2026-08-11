اقتحامات واعتقالات في الضفة ومواجهات مع المستوطنين

صعدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتقالات ومداهمات واعتداءات على المواطنين، فيما شهدت عدة مناطق مواجهات عقب هجمات نفذها مستوطنون. وترافقت الحملة مع تحويل منازل إلى مواقع عسكرية وتدمير مرافق حيوية.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فجر وصباح الثلاثاء، اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي تخللتها مداهمات واعتقالات طالت فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، إلى جانب الاعتداء على المواطنين وتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع عدد من السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما حوّلت قوات الاحتلال بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، برفقة شاحنة محملة بالمتفجرات، تمهيدا لهدم منزل الشهيد فاروق رمضان، كما داهمت عددا من المنازل وحولت أحدها إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الصحافيين من تغطية الاقتحام بحرية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قبل يومين أمرا بهدم منزل رمضان، فيما تتعرض القرية ومناطق المحافظة منذ المجزرة التي وقعت فيها أواخر الشهر الماضي لتشديدات عسكرية وحملات اعتقال واحتجاز.

وفي برقة شمال غرب نابلس، داهمت قوات الاحتلال منازل عدة واعتدت بالضرب على مواطنين، ما أسفر عن إصابة اثنين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. كما اقتحمت عورتا جنوب شرق المدينة، فيما تصدى أهالي أوصرين لهجوم نفذه مستوطنون على أطراف البلدة.

وشهدت أطراف قرية بورين جنوب نابلس مواجهات عنيفة خلال تصدي شبان لهجوم مستوطنين استهدف منزلا، بالتزامن مع اقتحام بلدة بيتا وتفتيش المركبات. كما احتجزت قوات الاحتلال مركبة إسعاف أثناء توجهها لنقل مصاب إثر هجوم للمستوطنين على منطقة جبل رأس العين في قرية قصرة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات يعبد وعنزا وكفيرت، واعتقلت عامر بشار أبو شملة من منزله في يعبد، وأيمن محمد عواد من كفيرت. كما اقتحمت قرية كفر قود واعتقلت منذر فراس غانم، إلى جانب اقتحام قرية زبوبا غرب جنين.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت منزلا في حي كفر سابا، قبل أن تعتقل عماد أبو خديجة، وسط استمرار حملة المداهمات والاعتقالات.

وفي الأغوار، دمرت قوات الاحتلال خطوط مياه في سهل البقيعة جنوب طوباس، في إطار استهداف متواصل لمصادر المياه، بينما اقتحمت مدينة أريحا عبر حاجز الهيئة، وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.