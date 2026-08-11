الاحتلال يهدم 12 منشأة تجارية قرب جنين

صعدت سلطات الاحتلال سياسة هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة، مستهدفة مشاريع تجارية ومصالح اقتصادية للسكان، بالتزامن مع فرض قيود على الحركة في المنطقة.

في تموز.. 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها 88 منزلا (Getty Images)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، 12 منشأة تجارية فلسطينية قرب قرية عنزا، جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم استمرار النظر في اعتراض قدمه أصحاب المنشآت أمام محاكم الاحتلال وعدم صدور قرار نهائي بشأن القضية.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة جرافتين عسكريتين، وأغلقت محيط المنشآت ومنعت الاقتراب منها، بالتزامن مع إغلاق طريق نابلس-جنين الرئيسي أمام حركة المركبات الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس قروي عنزا، هشام صدقة، إن المنشآت المستهدفة تعود للمواطن أيسر عمور، وكانت تستخدم لتخزين معدات ومواد تابعة لمصنع للكرتون في القرية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال منعت أصحابها من إخلاء محتوياتها قبل بدء عملية الهدم.

وأوضح المسؤول عن المخازن، أيمن عمور، أن المنشآت تضم 12 مخزنا، تبلغ مساحة كل منها نحو 40 مترا مربعا، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو مليون ونصف مليون شيقل.

وأضاف أن المخازن كانت قد تلقت إخطارات بالهدم، وأن أصحابها تقدموا باعتراضات أمام محاكم الاحتلال، إلا أن القضية لا تزال قيد النظر ولم يصدر فيها قرار نهائي.

وأشار عمور إلى أن المخازن كانت مشروعا استثماريا لابن عمه أيسر، المقيم في السعودية، وكانت مؤجرة كمحال تجارية، قبل أن يضطر المستأجرون إلى إخلائها عقب تسلمهم إخطارات الهدم.

وتدعي سلطات الاحتلال أن المنشآت أقيمت في مناطق مصنفة "ج" من الضفة الغربية وتفتقر إلى التراخيص المطلوبة، فيما يؤكد أصحابها امتلاكهم وثائق قانونية تثبت حقهم في البناء واستغلال الأراضي.

وتأتي عملية الهدم ضمن تصعيد متواصل لسياسة هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية؛ إذ نفذت قوات الاحتلال، خلال تموز/يوليو الماضي، 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها 88 منزلا، إلى جانب تسليم 34 إخطارا آخر بالهدم، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.