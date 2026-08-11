تقرير: تقييد التنقل يهدد جامعيين غزيين بخسارة منح للدراسة في إيطاليا

يواجه عشرات الطلاب الغزيين الحاصلين على منح دراسية في إيطاليا خطر فقدان فرصهم الأكاديمية، بعدما حالت القيود المفروضة على مغادرة القطاع دون التحاقهم بجامعاتهم.

يعاني عشرات الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على منح دراسية في إيطاليا من عقبات متعددة تحول بينهم وبين السفر لمتابعة دراستهم الأكاديمية، وعلى رأس تلك العقبات الحصار الإسرائيلي الذي يقيد حرية العبور إلى خارج القطاع، ما يهدد بحرمان كثيرين من فرص متابعة تحصيلهم الجامعي.

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وعلى رغم تمكّن أكثر من 200 طالب من الالتحاق بمؤسسات تعليمية إيطالية، عبر مشروع الممر الجامعي الذي أطلقته الحكومة في روما في العام 2025، لا يزال نحو 50 طالبا غزّيا ينتظرون الحصول على موافقة لمغادرة القطاع، حيث أسفرت الحرب عن تدمير غالبية مؤسسات التعليم العالي.

وقال أحد الطلاب العالقين في غزة لـ"فرانس برس" مفضّلا عدم كشف اسمه: "ثمة فترة انتظار طويلة، وعدم يقين في شأن موعد السفر، وخشية من فقدان فرصة تعليمية حصلت عليها بعد جهد كبير".

وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية، انتقل 246 طالبا من الحاصلين على منح دراسية من غزة إلى إيطاليا وسان مارينو بين أيلول/ سبتمبر 2025 وحزيران/ يونيو 2026، ضمن برنامج "IUPALS" المخصص للطلاب الفلسطينيين.

استقبال 72 طالبا جامعيا من غزة في روما، 12 أيار/ مايو 2026 (Getty Images)

إلا أن أي عمليات إجلاء لم تُسجل منذ الأول من حزيران/ يونيو، بحسب مؤسِّسة جمعية "فيوري داي كانوني" التي تساعد الطلاب المقبولين، آنا جادا ألتوماري، مرجعة ذلك إلى تضارب في القواعد وغياب الشفافية في إدارة البرنامج.

وتضيف: "يمكن الحكومة الإيطالية أن تحلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة... الدولة معنيّة بتسريع الإجراءات".

"البقاء على قيد الحياة"

وبينما ينتظر كثيرون في غزة، يسعى طلاب وصلوا الى إيطاليا لفتح صفحة جديدة، ومنهم ندى أبو ندى ومحمد عرفات اللذان بدآ دراسة الاقتصاد في جامعة سابينزا بروما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بعدما نالا شهادة الثانوية العامة في القطاع بمعدلات تجاوزت 99 في المئة.

مدخل جامعة سابينزا في العاصمة روما (Getty Images)

وقالت أبو ندى لـ"فرانس برس" في العاصمة الإيطالية: "لم أتمكّن من الالتحاق بالجامعة في غزة لأن الحرب اندلعت، وكل ما كنت أخطّط له تبخّر"، مضيفة أن: "معظم الجامعات دُمّرت".

أما عرفات الذي كان يدرس إدارة الأعمال في جامعة الأزهر في غزة قبل أن تجبره الحرب على التوقّف، فيقول: "كنّا نركّز على البقاء على قيد الحياة".

ويوضح أنه وزميلته أُبلغا من جانب القنصلية الإيطالية في القدس بإجلائهما قبل يوم فقط من موعده، مضيفا: "لم أخبر أحدا حتى اليوم الأخير لأنني لم أكن متأكدا من أن الأمر سينجح... ولم يكن لدي الوقت الكافي لأودّع الناس".

ويقول الطلاب الذين ما زالوا عالقين في غزة إنهم يواجهون عراقيل إدارية، في ظلّ معايير غير واضحة تتعلّق بالإجلاء، مؤكدين أنهم استوفوا الشروط ذاتها التي كانت مطلوبة ممن سبقوهم.

طالبات جامعيات يحضرن محاضرات وجاهية في مبنى تابع لجمعية "علماء بلا حدود" في منطقة المواصي بخانيونس، 31 آذار/ مارس 2026 (Getty Images)

ويسأل الطالب العالق في غزة، والذي حصل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025 على منحة لدراسة هندسة الحاسوب، عمّا إذا كانت نتيجة اختبار اللغة الإيطالية أسهمت في تأخير إجلائه.

ويقول: "حاولت قدر الإمكان، إذ كنت أتعلّم الإيطالية رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك انقطاع الإنترنت والخوف وضغوط الحياة اليومية خلال الحرب".

وفي تموز/ يوليو، دعت وزارة الجامعات والبحث العلمي الإيطالية إلى مزيد من المرونة في تطبيق شرط اللغة على الطلبة الآتين من مناطق نزاع، لكنّ ذلك لم يساعد حتى الآن الطلاب الذين لا يزالون ينتظرون في غزة.

"لسنا مجرد ملفات وأرقام"

ويقول الطالب ذاته إن زملاء له يطمحون إلى متابعة دراستهم في تركيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا، يواجهون بدورهم تأخيرات مماثلة من دون تفسيرات واضحة.

وتفيد طالبة فضّلت بدورها عدم كشف هويتها، لـ"فرانس برس"، بأنها قُبلت في برنامج ماجستير في إيطاليا في حزيران/ يونيو 2025 من دون أن تطلب منحة دراسية، إلا أن القنصلية الإيطالية أبلغتها لاحقا بأن الطلاب غير الحاصلين على منح لن تشملهم عمليات الإجلاء.

وتوضح ألتوماري أنه لا يحدث إجلاء للطلاب الذين لديهم كفلاء إيطاليون، متسائلة عن مبررات استبعاد هذه الفئة.

جامعة الأقصى بعد استهداف إسرائيلي مباشر (Getty Images)

ويواجه الطلاب خيارات شخصية صعبة أخرى، مثل الانفصال عن أفراد عائلتهم أو عدم تمكن الأمهات من مغادرة غزة مع أطفالهن.

وتعليقا على ذلك، تقول ألتوماري: "أجد من غير المقبول أن تُجبر امرأة على الاختيار بين مواصلة تعليمها وترك طفلها خلفها في غزة".

وفي القطاع، يعبّر طالب هندسة الحاسوب عن إحباط يشعر به كثيرون، قائلا: "لسنا مجرد ملفات أو أرقام... كل ما نطلبه هو أن نحصل على الفرصة التي استحققناها بالفعل، وألا ندع أحلامنا تتلاشى ونحن ننتظر".