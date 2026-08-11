مصرع شاب من صانور بحادث عمل في أراضي 48

لقي الشاب منجد وجيه كامل من قرية صانور، جنوب جنين، مصرعه إثر حادث عمل وقع في الداخل، اليوم، وفق ما أفادت مصادر محلية.

لقي الشاب منجد وجيه كامل ولد علي من بلدة صانور، جنوب جنين في منطقة الضفة الغربية، مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر حادث عمل وقع أثناء عمله في أراضي 48.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب توفي متأثرًا بإصابته جراء الحادث، فيما لم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابساته ومكان وقوعه.

ويُعدّ العمال الفلسطينيون في الداخل من أكثر الفئات عرضة لمخاطر حوادث العمل، في ظل ظروف عمل صعبة وغياب وسائل الحماية والسلامة في كثير من مواقع العمل.

48 عاملا لقوا مصارعهم و394 أُصيبوا في حوادث عمل منذ مطلع 2026

أظهرت معطيات وإحصاءات حول حوادث العمل في البلاد، أن 48 عاملًا لقوا مصارعهم، فيما أُصيب 394 آخرون بجروح متفاوتة، منذ مطلع العام 2026 وحتى اليوم، وسط استمرار تسجيل حوادث مميتة في مواقع العمل، ولا سيما في قطاع البناء.

وبحسب المعطيات، فإن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملًا وإصابة 734 آخرين، بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة، ما يعكس استمرار الارتفاع في عدد ضحايا حوادث العمل وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية.

وتشير الإحصاءات إلى أن السقوط من علو لا يزال السبب الرئيسي لحوادث العمل القاتلة، إلى جانب حوادث المركبات والآليات داخل مواقع العمل، في ظل انتقادات متواصلة لضعف الرقابة على تطبيق أنظمة السلامة المهنية وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الجهات المخالفة.

وتؤكد جهات معنية بحقوق العمال أن العمال، ولا سيما في قطاعي البناء والصناعة، يظلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة، في ظل قصور إجراءات الوقاية والسلامة، والمطالبة بتشديد الرقابة وفرض معايير أكثر صرامة لحماية العاملين والحد من تكرار هذه الحوادث.