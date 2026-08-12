اعتقال صحافي يرفع حصيلة الصحافيين الأسرى في سجون إسرائيل إلى 40

اعتقلت القوات الإسرائيلية صحافيا من رام الله ليرتفع عدد الصحافيين الأسرى إلى 40، وسط تصعيد ممنهج شمل اعتقال أكثر من 250 صحافيا واستشهاد المئات منذ أكتوبر 2023، لمواجهة الرواية الفلسطينية عبر الاعتقال الإداري والإخفاء القسري والانتهاكات المتواصلة.

رفع اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صحافيا فلسطينيا من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عدد الصحافيين والصحافيات الأسرى في سجونه إلى نحو 40.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الجيش اعتقلت الصحافي محمد عوض من رام الله، صباح الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد الصحافيين والصحافيات المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 40، بينهم 5 صحافيات.

وأضاف أن عمليات التوثيق والرصد التي أجراها النادي تشير إلى أن أكثر من 250 صحافيا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتشمل الحالات من أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومن أفرجت عنهم لاحقا.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل فرض الحبس المنزلي على 3 صحافيين آخرين، في إطار ما أكد أنه "استهداف ممنهج للصحافيين الفلسطينيين".

وبحسب النادي، استشهد أكثر من 260 صحافيا وصحافية منذ بدء الحرب، بينهم صحافيان استشهدا داخل السجون الإسرائيلية، فيما لا يزال مصير الصحافيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد مجهولا، في ظل استمرار إخفائهما قسرا، وفق البيان.

وقال نادي الأسير إن السلطات الإسرائيلية تواصل تصعيد استهداف الصحافيين الفلسطينيين من خلال الاعتقال الممنهج، إلى جانب الاستهداف اليومي لهم خلال أداء عملهم، فضلا عن قتل الصحافيين في قطاع غزة.

وذكر أن ذلك يجري في "واحدة من أكثر المراحل دموية بحق الصحفيين"، وفي إطار محاولة مستمرة لـ"استهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية".

وأضاف النادي أن السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية تستهدف الصحفيين أيضا عبر الاعتقال الإداري، أي دون تهمة أو محاكمة، بذريعة وجود ما يسمى بـ"ملف سري"، مشيرا إلى أن عدد الصحافيين المعتقلين إداريا يبلغ 19.

وأضاف أن "منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى أداة لقمع الصحفيين وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم".

وأشار النادي إلى أن الصحافيين المعتقلين يتعرضون لمختلف الانتهاكات التي يواجهها المعتقلون الفلسطينيون، ومنها التجويع، والجرائم الطبية، والتعذيب، والتنكيل، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسية.

وجدد مطالبته المنظومة الحقوقية الدولية بـ"استعادة دورها الحقيقي واللازم"، وإنهاء ما وصفه بـ"حالة العجز الممنهجة" التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الحرب، والعمل على ضمان حماية الصحافيين وحقهم في أداء عملهم.

وأكد أن استهداف الصحافيين بالقتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى "طمس الحقيقة ومنع نقل ما يجري داخل سجون الاحتلال وفي الأراضي الفلسطينية ومحاصرة الرواية الفلسطينية".