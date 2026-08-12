هدم منزل ومنشآت تجارية في بيت لحم وجنين

تتواصل عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية بوتيرة متصاعدة، لتطال منازل ومنشآت اقتصادية، وسط قيود على حركة السكان وإخطارات جديدة تنذر بمزيد من عمليات الإزالة خلال الفترة المقبلة.

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة، إذ هدمت منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، بالتزامن مع شروعها بهدم عدد من المنشآت التجارية شرق جنين.

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وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة محمود سليمان زواهرة، وتبلغ مساحة كل طابق فيه نحو 200 متر مربع، وفق ما أفاد به ناشطون.

وفي محافظة جنين، بدأت قوات الاحتلال بهدم منشآت تجارية على الطريق الواصل بين دوار مرج ابن عامر وقرية عابا حتى مفرق حداد شرق المدينة، بالتزامن مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، ما أعاق حركة المواطنين والوصول إلى المنشآت.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق اغبارية، إن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب نحو 40 منشأة بالهدم قبل نحو عشرة أيام، مشيرا إلى أن إغلاق الطرق تزامن مع بدء عمليات الهدم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد عمليات الهدم في الضفة، إذ أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 2256 اعتداء خلال تموز/يوليو الماضي.

وبحسب الهيئة، نفذت قوات الاحتلال 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها 88 منزلا، وسلمت 34 إخطارا آخر بالهدم خلال الشهر ذاته.

وشملت عمليات الهدم 80 منزلا مأهولا، وثمانية منازل غير مأهولة، و63 منشأة زراعية، و11 منشأة مرتبطة بمصادر الرزق.

وتركزت عمليات الهدم في قلقيلية بـ34 منشأة، والخليل بـ26، ورام الله والبيرة بـ22، وبيت لحم بـ16 منشأة، إلى جانب محافظات أخرى.