اعتقالات وإطلاق نار خلال اقتحامات الضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة تصعيدا ميدانيا تخلله انتشار عسكري واسع واعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون، وسط إطلاق نار واحتجاز فلسطينيين والتحقيق معهم ميدانيا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وإطلاق نار واحتجاز مواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بقاطنيها واحتجازهم لساعات، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة.

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وفي مدينة قلقيلية، اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان في حي كفر سابا، وداهمت منازل عائلات شهداء واعتقلت عددًا من أفرادها، بينهم والد الشهيد جمال أبو هنية إبراهيم أبو هنية ونجله محمد، ووالد الشهيد جبريل جبريل غسان جبريل ونجله أشرف، ووالد الشهيد طارق داود زياد داود ونجله ماهر، ووالد الشهيد علي أبو خليل محمود أبو خليل، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد أبو هنية بعد اقتحام منزله.

وفي محافظة طولكرم، طالت الاقتحامات بلدات قفين وبلعا وعلار وصيدا، حيث داهمت القوات عددا من المنازل واعتقلت محمد نعيم طعمة في قفين، والأسير المحرر أحمد فني في صيدا، وزهير عماد طقاطقة في علار.

وفي مدينة جنين، اقتحمت القوات المنطقة الشرقية بعد تسلل وحدة خاصة ومحاصرة منزل في منطقة البيادر، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية إلى المكان.

وأسفرت العملية عن اعتقال شابين، أحدهما عبد الرحمن أبو عليا، فيما استمرت الاقتحامات في حي الزهراء ومناطق أخرى من المدينة. كما اقتحمت القوات بلدة الجديدة في جنين.

وامتدت المداهمات إلى بلدتي عقربا وبرقة في محافظة نابلس، حيث اعتدت القوات بالضرب على شاب عقب اقتحام منزله في برقة.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت القوات بلدتي بيت فجار والمنيا جنوب شرق المحافظة، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني برصاص مستوطن في قرية المنيا.

كما شهدت محافظة الخليل اقتحامات لمخيم العروب ومنطقة واد الشيخ ومدينة دورا وبلدة ترقوميا، وسط انتشار عسكري ومداهمات للمنازل.

وطالت الحملة كذلك بلدة فرخة في محافظة سلفيت ومدينة البيرة، حيث داهمت القوات عددا من المنازل.

وفي موازاة الاقتحامات العسكرية، نفذ مستوطنون جولات استفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، فيما رشق آخرون المركبات والشبان بالحجارة عند مدخل بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.