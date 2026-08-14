اعتقالات واقتحامات في الخليل ونابلس وطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة فلسطينيين، بينهم طفل، خلال اقتحامات في الخليل ونابلس وطولكرم، فيما هاجم مستوطنون منازل مواطنين في الخليل بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتحتجز عشرات الأهالي لساعات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين، بينهم طفل، خلال اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين جنوب غرب الخليل.

ففي قرية الكوم جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد زياد الرجوب (14 عاما)، أثناء وجوده في إحدى ورش المركبات، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وفي منطقة البويرة شرق مدينة الخليل، هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، منازل المواطنين بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتداهم منازل وتحتجز عشرات الأهالي، بينهم مرضى وكبار في السن، لساعات، وسط عمليات تنكيل بهم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين عقب اقتحام عدة أحياء ومداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. والمعتقلون هم أحمد حاج أحمد مسكاوي من شارع بلاطة عسكر، ومؤيد الطبوق ومجاهد الطبوق من حارة القيسارية في البلدة القديمة، ومحمد بانا من شارع مؤتة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمود أبو الخير بعد مداهمة منزله في ضاحية اكتابا، كما داهمت منزلا لعائلة دغمش ومنشأة تجارية للحديد وصالون حلاقة في المنطقة وفتشتها.

وفي بلدة بلعا شرق طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء والشوارع، وداهمت منزل الصحافي مصعب دبيغ، واحتجزته وأخضعته للتحقيق الميداني، دون الإبلاغ عن اعتقالات أخرى.