مصابان بالرصاص الحيّ بهجوم مستوطنين في سعير شرق الخليل ومصاب في بيت فجار

أصيب شخصان، بينهما فتاة برصاص في الرأس والظهر، خلال هجوم للمستوطنين على سعير شرق الخليل، واعتُقل آخر عقب دهسه من مستوطن ببيت أمر. وفيما أُصيب شاب برصاص الاحتلال ببيت فجار، اعترض مستوطنون بزي عسكري طاقم كهرباء بجنين واحتجزوه.

أصيب شخصان، بينهما فتاة برصاص مستوطنين إرهابيين في بلدة سعير شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة، مساء الجمعة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد الأهالي بعد دهسه من قبل مستوطن في بيت أمر شمالا.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين مسلحين هاجموا منازل الأهالي في منطقة العديسة في بلدة سعير، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الإسعاف نقلت شخصا وفتاة مصابان بالرصاص الحي، واحدة في الرأس والظهر، والأخرى في الظهر.

أثناء إطلاق مستوطنين النار على أهال خلال هجوم في #سعير في #الخليل بالضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة شخصين بالرصاص الحيّ.



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كما اعتقلت قوات الاحتلال حمادة كواملة، عقب قيام مستوطن بدهسه، خلال عمله في أرضه الواقعة في جبل القرن بالقرب من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت فجار

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء فيها، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحيّ.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، بإطلاق قواته النار على اثنين من الأهالي، وقال في بيان، إنه "خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي قبل قليل في منطقة بيت فجار، ألقى (شخصان) الحجارة وزجاجة ’مولوتوف’ على القوات، التي ردت بإطلاق النار عليهما، وتم رصد إصابات".

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية على أراضي سلواد ودير جرير

وأقام مستوطنون، اليوم الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، نصبوا خيمة، وشرعوا في إقامة بؤرة استيطانية على أراضي بلدتي سلواد ودير جرير شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن البؤرة الاستيطانية قريبة من مدخل قرية دير جرير، فيما أشارت بلدية سلواد إلى أنها البؤرة الخامسة التي تُقام على أراضي البلدة.

مستوطنون بزيّ قوات الاحتلال يحتجزون موظّفين من طواقم شركة توزيع الكهرباء

وفي سياق ذي صلة، اعتدى مستوطنون يرتدون الزي العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على طاقم من شركة توزيع كهرباء الشمال، واحتجزوا موظفين اثنين، واستولوا على مبلغ مالي من أحدهما.

وأفادت الشركة في بيان، اليوم الجمعة، بأنه أثناء عودة الطاقم من تنفيذ أعمال ومهام ميدانية في مدينة جنين وبلدتي اليامون وكفردان، وخلال مرورهما عبر طريق قباطية بالقرب من مفترق الجامعة العربية الأميركية، اعترض حراس إحدى المستوطنات مركبة الشركة التي كان يستقلها الموظفان، وأجبروهما على التوقف.

وأضافت أن المستوطنين فتشوا مركبة الشركة وعبثوا بمحتوياتها، كما فتشوا الهواتف المحمولة وبطاقات الهوية الشخصية للموظفين، واستولوا على مبلغ مالي كان بحوزة أحدهما، قبل السماح لهما بمواصلة طريقهما.

وأدانت الشركة الاعتداء على طواقمها أثناء تأدية واجبها المهني، مؤكدة أن طواقمها تؤدي مهام خدماتية تهدف إلى ضمان استمرارية التيار الكهربائي وخدمة الأهالي.

وطالبت الشركة بتوفير الحماية اللازمة لطواقمها الفنية، وضمان سلامتها وحرية حركتها، وتمكينها من الوصول إلى مواقع عملها وأداء مهامها دون تعرضها للاعتداء أو الاحتجاز، لا سيما في ظل طبيعة عملها الميدانية والحيوية في مختلف مناطق الامتياز.