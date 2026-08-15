اعتداءات للمستوطنين في مسافر يطا تسفر عن إصابة سيدتين وشاب، فيما وثّق مقطع مصور مستوطنًا يركل سيدة في خربة أم الخير، وتعرض منزل في واد الرخيم للحصار والتخريب.

أُصيبت سيدتان وشاب فلسطيني، مساء السبت، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون على أهالٍ وممتلكات في مسافر يطا، جنوبي الضفة الغربية، فيما أظهر مقطع مصور مستوطنًا يركل سيدة فلسطينية كانت تجلس أمام أحد المساكن في خربة أم الخير.

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وقال الناشط الحقوقي أسامة مخامرة إن مستوطنين هاجموا مساكن فلسطينية في مسافر يطا، وأطلقوا أغنامهم بين المنازل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين.

مستوطن يركل مُسنة فلسطينية وإصابة 3 باعتداءات في مسافر يطا



للتفاصيل: https://t.co/6Zw90Scqfi pic.twitter.com/2SasI6wCnQ — موقع عرب 48 (@arab48website) August 15, 2026

وأكد مخامرة "إصابة سيدتين وشاب إثر اعتداء المستوطنين على الأهالي"، مشيرًا إلى نقلهم بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف أن مستوطنًا اعتدى على سيدة فلسطينية في خربة أم الخير، فيما هاجم مستوطنون آخرون عددًا من الأهالي في المنطقة.

وتداول الأهالي مقطعًا مصورًا متداولًا يظهر مستوطنًا وهو يركل بقدميه سيدة فلسطينية جالسة أمام أحد المساكن في الخربة، فيما لم يتضح ما إذا كانت السيدة من بين المصابين الثلاثة.

مستوطن يركل مُسنة فلسطينية وإصابة 3 باعتداءات في مسافر يطا



للتفاصيل: https://t.co/6Zw90Scqfi pic.twitter.com/497seZRWGh — موقع عرب 48 (@arab48website) August 15, 2026

وفي منطقة واد الرخيم في مسافر يطا، قال مخامرة إن مستوطنين حاصروا منزل الفلسطيني يوسف شناران وخرّبوا ممتلكات للسكان.

وأضاف أن قوات من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى المكان بعد المستوطنين، وأخرجت عائلة شناران من منزلها وشرعت بتفتيشه.

وفي وسط الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في بلدة المغير، شمالي رام الله، بحسب تلفزيون فلسطين، الذي نشر مقطعًا مصورًا للمواجهات من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة بعد المواجهات، وشددت إجراءاتها عند الحواجز المحيطة بها.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 3,488 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيًا.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1,183 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إلى جانب اعتقال قرابة 25 ألفًا.