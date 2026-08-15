من الخليل إلى نابلس.. اعتداءات واقتحامات تتواصل في الضفة

في العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة، اقتحمت قوات إسرائيلية، ليل الجمعة - السبت، قاعة أفراح واعتدت على عدد من المدعوين بالضرب، بحسب محافظة القدس.

أصيب عدد من الأهالي، بينهم أطفال، بحالات اختناق، السبت، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، في أحدث اعتداءات للاحتلال شهدتها مناطق متفرقة في الضفة الغربية منذ مساء الجمعة.

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء اقتحام القوات الإسرائيلية عقب هجوم لمستوطنين على حي شعب اللوز شمال غرب المغير، ومحاولتهم مداهمة عدد من المنازل، قبل أن تطلق القوات قنابل الغاز في المنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.

ومنذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت، شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون واقتحامات للقوات الإسرائيلية، أسفرت عن إصابات، بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة واستمرار التوتر في عدد من البلدات.

ففي بلدة سعير، شمال شرق الخليل، أصيب شخصان، بينهما فتاة برصاص في الرأس والظهر، خلال هجوم للمستوطنين، واعتُقل آخر عقب دهسه من مستوطن ببيت أمر. وفيما أُصيب شاب برصاص الاحتلال ببيت فجار، اعترض مستوطنون بزي عسكري طاقم كهرباء بجنين واحتجزوه.

اقتحام قاعة أفراح في العيزرية

وفي العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة، اقتحمت قوات إسرائيلية، ليل الجمعة - السبت، قاعة أفراح واعتدت على عدد من المدعوين بالضرب، بحسب محافظة القدس.

ويأتي الاقتحام ضمن عمليات تنفذها القوات الإسرائيلية بصورة متكررة في بلدات وقرى محيط القدس، بالتزامن مع القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة.

بؤرة استيطانية جديدة

وفي محافظة رام الله والبيرة، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة، ضمن استمرار التحركات الاستيطانية والاعتداءات على الأراضي الفلسطينية، والتي تشمل مهاجمة الأهالي والمنازل والممتلكات والاستيلاء على أراض.

قصرة تحت وطأة الاعتداءات

وفي جنوب نابلس، لا تزال تداعيات الاعتداءات الأخيرة على بلدة قصرة مستمرة، بعدما حاصر مستوطنون خلال الأيام الماضية عائلات فلسطينية داخل منازلها، وأغلقوا الطريق المؤدي إليها بالحجارة ونصبوا خياما في محيط المنطقة.

مسؤولون أمنيون: قادة الجيش يخشون على رتبهم إن واجهوا المستوطنين

وفي السياق، من جهة أخرى، وبحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، الجمعة، فإن هناك انتقادات داخل منظومة الأمن الإسرائيلية، بشأن سلوك جيش الاحتلال في قصرة قرب نابلس.

ووفقًا لمسؤولين أمنيين، فقد "تهاون" الجيش الإسرائيلي في التعامل مع الأحداث بسبب "حساسية سياسية"، ويخشى قادة جيش الاحتلال أن تؤثر قراراتهم ضد المستوطنين على رتبهم وترقياتهم.

وأضاف المسؤولون أن إرسال كتيبة إضافية من لواء "غولاني" إلى موقع الأحداث "دليل على فشل الجيش، وأن ردًا سريعًا وحاسمًا في بداية الأحداث كان من الممكن أن يمنع التصعيد".