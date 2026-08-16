الضفة: اعتقالات ومواجهات وهجمات للمستوطنين

تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، مع تزامن العمليات العسكرية مع هجمات للمستوطنين، ما أسفر عن اعتقالات ومواجهات وإصابات، وسط تشديد ميداني طال بلدات ومخيمات عدة، وامتد إلى منازل وممتلكات الفلسطينيين.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فجر وصباح الأحد، اقتحامات ومداهمات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها اعتقالات ومواجهات واحتجاز مواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، إلى جانب تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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ففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد نبيل سنيف من قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، كما اقتحمت بلدة سلواد واعتقلت الشاب حمزة إبراهيم بدوان عقب مداهمة منزله في قرية بيتين.

وداهمت القوات عددا من المنازل في بلدة بيت لقيا غرب رام الله وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق، هاجم مستوطن مركبات الفلسطينيين على جسر بلدة عطارة شمال رام الله، فيما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، واعتدوا داخل ساحة منزل عائلة أبو عواد على أطراف بلدة ترمسعيا.

وفي محافظة نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية أوصرين جنوب شرق المحافظة، بالتزامن مع اقتحام بلدة بيتا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى روجيب شرق نابلس، وتل جنوب غربها، ومخيم عسكر الجديد، إضافة إلى المنطقة الشرقية من المدينة انطلاقا من حاجز عورتا، فيما داهمت منازل خلال اقتحام قرية قريوت جنوب شرق نابلس.

أما في الخليل، فاندلعت مواجهات في مخيم العروب شمال المحافظة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز، واعتقلت شابًا واستولت على مركبته.

كما احتجزت قوات الاحتلال أبا ومنعته من الوصول إلى عيادة لعلاج طفله في منطقة واد الحصين بمدينة الخليل.

وفي بيت عينون شمال الخليل، هاجم مستوطنون برفقة قوات الاحتلال عائلة زلوم، واحتجزوا أفرادها واعتدوا عليهم، بينما داهمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الجلاجل.

وفي حارة الجعبري بمدينة الخليل، أصيب شخصان برصاص المستوطنين خلال هجوم استهدف المنطقة.

وفي محافظة جنين، داهمت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال منزلا في بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة، في إطار الاقتحامات التي طالت مناطق متفرقة من الضفة منذ ساعات الفجر.