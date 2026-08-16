179 مستوطنًا يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا دينية

أدى مستوطنون صلوات وطقوسًا دينية علنية في باحات المسجد الأقصى، وأدخل بعضهم كتب "السيدور" وأفرشة للطقوس التلمودية، وسط تحذيرات من محاولات فرض واقع جديد داخل المسجد.

اقتحم 179 مستوطنًا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وأدى عدد منهم صلوات وطقوسًا دينية علنية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي إن مجموعات من المستوطنين أدت صلوات وطقوسًا دينية في الجهة الشرقية من المسجد، برفقة حاخامات.

وأضاف أن بعض المستوطنين حملوا كتبًا للصلوات اليهودية تُعرف باسم "السيدور"، فيما استخدم آخرون أفرشة قماشية خلال أداء الصلوات والسجود داخل باحات المسجد.

وأشار المركز إلى أن إدخال الكتب الدينية إلى المسجد الأقصى وُصف من جانب مستوطنين بأنه "تجربة أولى" لاختبار ردود الفعل، تمهيدًا لإدخالها بصورة أوسع.

ويأتي ضمن محاولات الاحتلال المتواصلة لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وبحسب المركز، سبق إدخال كتب دينية بصورة علنية إلى المسجد الأقصى خلال تموز/ يوليو الماضي، بالتزامن مع إحياء جماعات استيطانية ما تسميه "ذكرى خراب الهيكل"، وفي ظل استعدادات جماعات يهودية متطرفة لموسم الأعياد المقبلة.

وقال المركز إن انتهاكات المستوطنين في المسجد الأقصى تتواصل من خلال إدخال كتب وأدوات تستخدم في الطقوس الدينية، وأداء صلوات جماعية، تحت حماية ومرافقة شرطة الاحتلال، التي تخضع لسلطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وتسمح السلطات الإسرائيلية، منذ عام 2003، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بصورة شبه يومية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، فيما ارتفعت أعداد المقتحمين على مر السنوات، وسط مطالبات عربية ودولية بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بوقف الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية السماح بها.

وتتبع دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وتعد الجهة الرسمية المشرفة على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية.