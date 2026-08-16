33 مصابا باعتداء للمستوطنين على حارة الجعبري بالخليل

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الخليل والضفة بوتيرة متصاعدة، وسط هجمات للمستوطنين واقتحامات لقوات الاحتلال أسفرت عن عشرات الإصابات والاعتقالات، في مشهد يعكس اتساع نطاق العنف الميداني بحق الفلسطينيين.

أصيب 33 فلسطينياً، الأحد، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي الرأس وبيت عينون، شرقي مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا، بينهم أحد المصابين.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات في حارة الجعبري بالخليل، بينها إصابتان بالرصاص الحي، إحداهما لرجل يبلغ 60 عاما أصيب في الظهر واليد، فيما أصيب مواطن آخر يبلغ 46 عاما بالرصاص قبل أن تعتقله قوات الاحتلال وتنقله إلى جهة غير معلومة.

وأضاف الهلال الأحمر أن ثمانية فلسطينيين آخرين أصيبوا جراء الضرب، بينهم سيدة تبلغ 66 عاما، مشيرا إلى نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات الخليل لاستكمال العلاج.

وبحسب سكان محليين، هاجم مستوطنون فجر الأحد حارة الجعبري في منطقة الرأس بالبلدة القديمة، واعتدوا على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، بحماية قوات الاحتلال.

وتعد الحارة من الأحياء التاريخية في البلدة القديمة، نظرا لقربها من المسجد الإبراهيمي والمستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة في قلب الخليل.

وفي منطقة بيت عينون شرقي الخليل، اعتدى مستوطنون على عائلة زلوم، ما أسفر عن إصابة 20 فلسطينيا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 12 شابا واقتادتهم للتحقيق في بؤرة استيطانية قريبة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا شمال غربي الخليل، فجر الأحد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتدت بالضرب على مواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض، وفق الهلال الأحمر.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات والاعتقالات وهجمات المستوطنين وهدم المنازل وفرض القيود على البلدات والقرى الفلسطينية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2256 اعتداء في الضفة خلال تموز/يوليو الماضي، بينها 798 اعتداء نفذها المستوطنون، أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين برصاصهم، إلى جانب 440 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي.

كما وثقت الهيئة 11,074 اعتداءً لقوات الاحتلال والمستوطنين خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على اتساع وتيرة الاعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة.