دعوة إلى فرض عقوبات دولية على قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال بعد اعتداءات قصرة

حركة "مقاتلون من أجل السلام" تطالب دولا غربية بفرض عقوبات شخصية على قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، آفي بلوط، محملة إياه مسؤولية مباشرة عن تصاعد إرهاب المستوطنين وفشله في حماية التجمعات الفلسطينية بالضفة الغربية.

دعت حركة "مقاتلون من أجل السلام"، الاتحاد الأوروبي وحكومات المملكة المتحدة وكندا وأستراليا إلى فرض عقوبات شخصية على قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي بلوط، وذلك بعد الاعتداءات والأحداث الأخيرة في بلدة قصرة جنوب نابلس، والتي تمثل أحدث فصول تصاعد إرهاب المستوطنين بحق التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجاءت الدعوة في رسالة عاجلة وجّهها المحامي المختص بحقوق الإنسان، إيتاي ماك، باسم الحركة، أكدت فيها أن المسؤولية عن تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لا تقع على المستوطنين وحدهم، بل تمتد كذلك إلى القيادة العسكرية الإسرائيلية التي تتحمل مسؤولية حماية السكان الفلسطينيين وإنفاذ القانون.

وأكدت الحركة أن عددا من الحكومات الغربية، فرض خلال السنوات الأخيرة عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية متطرفة، لكنها امتنعت حتى الآن عن اتخاذ إجراءات مماثلة بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين.

وشدّدت على أنها ترى أن بلوط، "بصفته أعلى مسؤول عسكري في الضفة الغربية، يتحمل مسؤولية مباشرة عن الإخفاق في حماية التجمعات الفلسطينية، وملاحقة المستوطنين الإرهابيين، ومنع الاعتداءات المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين".

وأضافت أن "سياسة الإفلات من العقاب التي تحيط بإرهاب المستوطنين وعمليات التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية تخدم مشروعا يهدف إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، وتهيئة الظروف للاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، على غرار ما شهدته غزة وعدد من مخيمات اللاجئين، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت الحركة أن "الرسالة جاءت بعد يومين من تعرّض فعالية فلسطينية–إسرائيلية مشتركة نظمتها الحركة في أطراف بيت ساحور لإطلاق نار حي من جهة البؤرة الاستيطانية المجاورة. وشارك في الفعالية صحافيون، وممثلون عن بلدية بيت ساحور، إضافة إلى المطران وليام الشوملي، أحد كبار المسؤولين في البطريركية اللاتينية في القدس. ولم تُسجل أي إصابات"، فيما أكدت الحركة أنها "تمتلك تسجيلات مصورة تُظهر مستوطنا مسلحا يطلق النار في الهواء، قبل أن يوجه سلاحه نحو المشاركين"، مضيفة أن "قوات الاحتلال وصلت إلى المكان بعد نحو نصف ساعة من بدء إطلاق النار".

وقالت حركة "مقاتلون من أجل السلام": "ما جرى في قصرة وبيت ساحور ليسا حادثين منفصلين، بل يعكسان واقعا يوميا تعيشه التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاعتداءات الإرهابية المستوطنين في ظل غياب المساءلة والحماية".

وشددت على أنه "لم يعد يكفي أن يكتفي المجتمع الدولي بإدانة عنف المستوطنين، بل بات مطالبا أيضا بمحاسبة أصحاب القرار والقيادات العسكرية التي تتيح، بالفعل أو بالتقاعس، استمرار هذه الانتهاكات".