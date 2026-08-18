مواجهات واعتقالات خلال مداهمات الاحتلال بالضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا خلال ساعات الفجر والصباح، مع اتساع عمليات الاقتحام والاعتقال الإسرائيلية وتزامنها مع مواجهات وأضرار طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالحرق ومهاجمة المركبات وتخريب البنية التحتية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق نار أسفرا عن إصابة فلسطينيين وحالات اختناق.

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واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم لساعات، قبل اعتقال عشرات الفلسطينيين وتحويلهم للتحقيق لدى أجهزة استخبارات الاحتلال. وتزامنت الحملة مع اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز الطور، وداهمت بلدتي بيتا وبيت إمرين، حيث اقتحمت منزلا في الأخيرة، فيما اعتقلت الشاب خليل صليبي عقب مداهمة منزله في حي التعاون العلوي.

وفي جنين، اقتحمت القوات منطقة السكنات المحيطة بالجامعة العربية الأميركية، وداهمت سكنا يؤوي نازحين من مخيم جنين.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية، فيما أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال أثناء اقتحام بلدة عجول شمال غرب رام الله، بينما أضرم مستوطنون النار في أراضي الفلسطينيين على أطراف ترمسعيا شمال المدينة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجاروشية وحولت منزلًا إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تقتحم ضاحية شويكة شمال المدينة.

أما في بيت لحم، فأغلق مستوطنون الطريق وهاجموا مركبات فلسطينية قرب مستوطنة "إفرات" جنوب المدينة، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أسفرت عن اعتقال الشابين موسى العمور وسليمان أبو مفرح.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال المدينة وداهمت أحد المنازل، فيما خرب مستوطنون خط المياه المغذي لمنطقتي يرزا والرأس الأحمر شرق طوباس.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام قرية الطبقة في مدينة دورا جنوب الخليل، واقتحمت مدينة أريحا، وفق ما أفادت به مصادر محلية.