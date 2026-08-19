أكثر من 100 منظمة أميركية تطالب بالإفراج عن الأسيرة سما صافي

تواصل إسرائيل اعتقال الطالبة الفلسطينية الأميركية، سما صافي، منذ حزيران، وطالبت أكثر من 100 منظمة أميركية وزير الخارجية، ماركو روبيو، بالتحرك العاجل لإطلاق سراحها، وتعاني الأسيرة من وضع صحي سيئ يحتاج علاجا في الخارج.

مظاهرة في نيويورك تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، توضيحية (Getty Images)

طالبت أكثر من 100 منظمة أميركية من وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التحرك "العاجل" للإفراج الفوري عن المواطنة الأميركية الفلسطينية، سما صافي، المحتجزة في سجن إسرائيلي منذ أكثر من شهرين.

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واعتقل الجيش الإسرائيلي صافي (20 عاما)، التي تدرس علم النفس في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، إضافة إلى طالبتين وخريجة من الجامعة ذاتها.

وتحتجز صافي في سجن الدامون قرب حيفا في شمالي إسرائيل، الذي يضم أكثر من 90 معتقلة فلسطينية، بينهن حوامل وقاصرات، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المنظمات في رسالتها إلى روبيو، إن صافي "تعاني من حالة صحية مزمنة معقدة وخطيرة، ويحتجزها الجيش الإسرائيلي تعسفيا ودون شرعية".

واعتقلت صافي من بلدة بيرزيت شمال رام الله، ووجهت إليها تهمة الانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها السلطات الإسرائيلية "منظمة إرهابية"، الأمر الذي تنفيه، وفقا لمحاميتها، ليئا تسيمل.

وقالت تسيمل في حديث مع وكالة "فرانس برس"، إن الشابة الفلسطينية "لديها حالة صحية تستدعي علاجا منتظما، وهذا العلاج متوفر في روما"، مضيفة أنها مُنحت مرتين تصريحا بمغادرة البلاد لتلقي العلاج، "لكننا نطالب الآن بالإفراج عنها بكفالة".

وأضافت أن "صحتها معرّضة لخطر التدهور السريع من دون رعاية متخصصة مستمرة في الخارج"، خصوصا أن "ظروف احتجازها سيئة".

وتتوقع تسيمل أن تتلقى ردا من المحكمة في الأيام المقبلة بشأن طلب الإفراج عنها.

وكانت منظمات حقوقية وشخصيات سياسية أميركية أطلقت حملة للإفراج عن صافي بعد أيام من اعتقالها، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية حينها إن الوزارة تتابع القضية، وتأخذ حماية المواطنين الأميركيين في الخارج على محمل الجد.

ونقلت تلك المنظمات عن صافي قولها "خلال احتجازي، تعرّضتُ مرارا للإساءة اللفظية... وتم تعصيب عينيّ وتكبيل يديّ".

وفي سياق معاناة الأسيرات في الدامون، كشف نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر الإثنين الماضي، عن "إصابة ما لا يقل عن 10 أسيرات فلسطينيات بمرض الجرب في سجن الدامون"، محذرا من "اتساع انتشاره في ظل ظروف صحية وإنسانية قاسية".

وحذّرت منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية ودولية من "سوء المعاملة" و"التعذيب" الذي يُمارس في السجون الإسرائيلية، لا سيّما منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

لكن مصلحة السجون الإسرائيلية تكرر أن كل المعتقلين محتجزون استنادا الى القانون وحقوقهم مصانة، وأن طواقمها تعمل تحت رقابة قضائية مستمرة.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500 معتقلا، وفقا لنادي الأسير.