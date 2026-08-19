مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة والقدس

شهدت الضفة خلال ساعات الفجر والصباح تصعيدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تركز في محافظات عدة وترافق مع مواجهات واعتقالات ومداهمات للمنازل.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في عدد من البلدات، إلى جانب اعتقال فلسطينيين ونقلهم للتحقيق لدى أجهزة استخبارات الاحتلال.

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وداهمت القوات عشرات المنازل وفتشتها، مخلفة أضرارا وخرابا في عدد منها، كما أخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات والتنكيل بهم، في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال التي تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت، الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من المدن والبلدات بالضفة والقدس ، أسفرت عن اعتقال 22 فلسطينيا، بينهم صحافي.

وفي مدينة الظاهرية جنوب الخليل، فرضت قوات الاحتلال حظر تجوال بالتزامن مع اقتحامها للمدينة، في إطار التصعيد الميداني المتواصل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان. كما اقتحمت بلدتي بيت فجار والشارع الصف وسط بيت لحم، إلى جانب مخيم الدهيشة جنوب المدينة، واعتقلت الصحافي عبد الرحمن حسان عقب مداهمة منزله.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات مادما وبيتا وعصيرة القبلية، إضافة إلى الجبل الشمالي ومحيط مخيم العين، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت واندلاع مواجهات في بعض المناطق.

واعتقلت القوات الشقيقين عاصم وياسر علي مخلوف خلال اقتحام عصيرة القبلية، فيما شهدت بلدة بيت فوريك تحركات استفزازية من مستوطنين، تخللها توجيه أشعة الليزر نحو منازل الأهالي.

كما طالت الاقتحامات قرية الباذان وبلدة تل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حبلة وعزون في محافظة قلقيلية، واعتقلت الشاب أحمد عصام عودة في حبلة، بينما نفذت وحدة خاصة اقتحاما لبلدة عزون أعقبه مداهمة عدد من المنازل واعتقال خمسة شبان، هم مصطفى شاهر أزعر، وأيهم بلال عنايا، وسعيد مزيد سليم، وجهاد سليم أبو خالد، وليث جهاد سليم.

وفي الخليل، اقتحمت قوة كبيرة مدينة الظاهرية برفقة جرافتين عسكريتين، وداهمت عددا من المنازل في أحيائها وحولت بعضها إلى مواقع عسكرية، بالتزامن مع إغلاق طرق وانتشار قوات راجلة في المدينة.

وامتدت الاقتحامات إلى مناطق أخرى، شملت الحفر في قرية دير جرير شرق رام الله، وقرية عابا شرق جنين، وفصايل شمال أريحا، وكفر عقب شمال القدس، ودير الغصون شمال طولكرم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعيد زيد عودة ومازن الزبيدي. كما اعتقلت الشاب محمود عطية بعد مداهمة منزله في قلنديا شمال القدس المحتلة.