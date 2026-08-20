اقتحامات واسعة للاحتلال في الضفة تتخللها مواجهات واعتقالات

تخللت الحملة عمليات اعتقال وتفتيش ومواجهات وإصابات، في ظل استمرار الاقتحامات الليلية وما يرافقها من احتجاز واستجواب للفلسطينيين.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات واعتداءات بحق الفلسطينيين.

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وشملت المداهمات اقتحام منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب إخضاع عدد من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات، قبل الإفراج عن بعضهم وسط أعمال تنكيل واعتداء.

وتزامنت هذه العمليات مع اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما أدى إلى تصاعد حالة التوتر الميداني في عدد من المناطق.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، بينها شارع القدس وحاجز حوارة، وانتشرت في عدد من الأحياء، بالتزامن مع مداهمة منازل وبنايات سكنية، من بينها بناية في محيط مستشفى العربي التخصصي.

واعتقلت خلال العملية الشابين سعيد الشريدة ورمضان أبو شاهين، فيما أظهرت مشاهد مداهمة أحد المنازل واعتقال شاب في حي النقار.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عورتا ومادما جنوب المدينة، وداهمت منزلا في مادما، بينما هاجم شبان بالحجارة مركبة مستوطنين أثناء دخولها إلى عورتا.

وفي حي رفيديا غرب نابلس، أفاد الهلال الأحمر بإصابة ثلاثة فلسطينيين جراء تعرضهم للضرب من قوات الاحتلال.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي وشارع نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما داهمت منزلا في حي النقار.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدتي جيوس وكفر ثلث، حيث داهمت القوات عددا من المنازل واعتقلت براء يحيى من منزل عائلته في جيوس، ومحمد عبد الكريم عيسى خلال اقتحام كفر ثلث.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله وداهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت مخيم الأمعري ومحيطه في مدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان وأطلقت القوات الرصاص.

وفي جنين، اقتحمت القوات شارع الناصرة في المدينة، بينما شهدت طوباس اقتحاما ومداهمة أحد المنازل، تخللها اندلاع مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة وداهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت بلدة سعير شمال الخليل. كذلك اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت وداهمت أحد المنازل.

وتزامنت الاقتحامات مع اعتداءات وتحركات استفزازية نفذها مستوطنون في مناطق عدة من الضفة الغربية.

ففي شرق رام الله، حاول مستوطنون اقتحام تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة، فيما اقتحم آخرون منطقة وادي سلمان شمال غرب القدس المحتلة وشرعوا في أعمال هدم، إلى جانب تنفيذ جولات استفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.