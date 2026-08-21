استشهاد فتحي حازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن في جنين

استشهد فتحي حازم، والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في منطقة الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين، وفق مصادر فلسطينية.

استشهد فتحي حازم، والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في منطقة الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية.

وأفادت المصادر بأن حازم، المعروف بـ"أبو رعد"، استشهد إثر إصابته خلال الاقتحام.

وأكدت مصادر فلسطينية متطابقة نبأ استشهاده، فيما لم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية حول ظروف الاقتحام.

وكان فتحي حازم قد برز في جنين بعد استشهاد نجله رعد عام 2022، ثم استشهاد نجله عبد الرحمن خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين في العام نفسه.

طفل يصاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام الزبابدة

أصيب طفل، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا بالرصاص الحي في الصدر والظهر، قبل أن تنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.