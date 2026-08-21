فتحي خازم أبو رعد... اسم بارز في جنين لاحقته إسرائيل لسنوات وأعدمته

أعدم الجيش الإسرائيلي فتحي خازم "أبو رعد" فجرا بمنزله في جنين، واحتجز جثمانه منعا لإسعافه، مدعيا محاولته الطعن. خازم قيادي أمني سابق ووالد شهيدين، برز اسمه رمزا لمقاومة الاحتلال، بعد عملية نجله رعد بتل أبيب عام 2022.

أقدم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على إعدام فتحي زيدان خازم المعروف بأبو رعد، داخل منزله بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد 4 أعوام على بروز اسمه إثر عملية نفذها نجله رعد في تل أبيب.

وخدم خازم في الأمن الوطني الفلسطيني، ووصل إلى رتبة عقيد، وشغل منصب نائب قائد منطقة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وبرز اسمه على نطاق واسع منذ نيسان/ أبريل 2022، عقب عملية نفذها نجله رعد في تل أبيب، والذي قتله الجيش الإسرائيلي، قبل أن يقتل شقيقه، ونجل فتحي الآخر عبد الرحمن، بعد أقل من 6 أشهر.

استشهاده في جنين

وداهمت قوات إسرائيلية منزل خازم بمنطقة الدوار الرئيسي، وسط جنين، فجرا، وأعدمته بإطلاق النار عليه.

الشهيد فتحي خازم أبو رعد (Getty Images)

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية منعت مركبة إسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى الموت، قبل أن تحتجز جثمانه.

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتله عقب محاولة طعن أحد جنوده في جنين بسكين، من دون وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

أبو الرعد

ولد فتحي زيدان خازم في مخيم جنين في 9 أيلول/ سبتمبر 1966، وتنحدر عائلته من بلدة قباطية جنوب جنين.

وغادر الدراسة في سن 15 عاما بعد إنهاء الصف التاسع، وعمل في مجالات عدة، أبرزها البناء، قبل أن يُعتقل خلال الانتفاضة الأولى، ويمضي نحو 5 أعوام في السجون الإسرائيلية.

من موقع استشهاد فتحي خازم، الجمعة (Getty Images)

وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية بالعام 1994، التحق بقوات الأمن الوطني، وتدرج في صفوفه حتى وصل إلى رتبة عقيد، وشغل منصب نائب قائد منطقة نابلس.

وتزوج خازم مطلع تسعينيات القرن الماضي، وأنجب 8 أبناء؛ 5 ذكور و3 إناث.

الملاحقة

بقي خازم معروفا بصورة أساسية في محيط جنين حتى 7 نيسان/ أبريل 2022، عندما نفذ نجله رعد عملية إطلاق النار في شارع "ديزنغوف" بمدينة تل أبيب، أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين.

وبعد مطاردة استمرت ساعات، قتلت قوة إسرائيلية رعد في مدينة يافا، فجر اليوم التالي.

ومنذ ذلك الحين، برز فتحي في جنازات وفعاليات بمخيم جنين، وألقى خطابات دعا فيها إلى مقاومة إسرائيل، ووحدة الفصائل الفلسطينية.

سعاد خازم، زوجة الشهيد فتحي خازم عند موقع استشهاده (Getty Images)

في المقابل، حرّضت وسائل الإعلام الإسرائيلية آنذاك عليه، متهمة إياه بـ"التحريض"، فيما رفض تسليم نفسه وواصل الظهور علنا في مخيم جنين.

وتزامنت تلك الفترة مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم جنين، ونشاط المجموعات الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبعد أقل من 6 أشهر على قتْل نجله رعد، قتَل الجيش الإسرائيلي نجله الثاني عبد الرحمن في 28 أيلول/ سبتمبر 2022، خلال اقتحام لمخيم جنين، شهد اشتباكات مسلحة، وأسفر عن استشهاد 4 من الأهالي.

وقبل ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية نجله همام في 23 أيار/ مايو 2022.

كما فجرت القوات الإسرائيلية في 6 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، الشقة التي كان يقيم فيها رعد بمدينة جنين، في إطار سياسة هدم منازل منفذي العمليات.

وتشهد الضفة الغربية منذ الحرب التي بدأتها إسرائيل على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين وممتلكاتهم، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار هذه الاعتداءات.