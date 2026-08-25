إسرائيل تصعد ضد الأونروا وتخلي منشآتها في القدس

تتجه إسرائيل إلى تشديد إجراءاتها ضد الأونروا في القدس، مع بدء إخلاء منشآت تابعة للوكالة وطرد موظفيها من مواقعها شمال المدينة، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا ضد وجودها وعملها في الأراضي الفلسطينية.

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عملية لإخلاء مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منطقة كفر عقب شمال القدس، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

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ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى منطقة قلنديا للمشاركة في عملية إخلاء مجمّع تابع لوكالة (الأونروا)، بالتزامن مع انتشار أمني إسرائيلي واسع في المكان.

وقال بن غفير إن الشرطة الإسرائيلية تعمل على إخلاء الوكالة من الموقع، متهما الأونروا بالعمل مع من وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" والمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، مدعيا أن موظفين في الوكالة كانوا ضالعين في "الإرهاب"، ومؤكدا موقف حكومته الرافض لوجود الوكالة في القدس وإسرائيل.

اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لمعهد قلنديا التابع لوكالة "أونروا" في مخيم #قلنديا شمال القدس المحتلة.



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وبحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، جاءت مشاركة بن غفير في العملية ضمن خطوات إخلاء مجمع الأونروا في قلنديا، وذلك في سياق ما وصفته بـ" من استفزاز إلى آخر".

وفي السياق، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال طردت جميع موظفي الأونروا من مركز تدريب قلنديا شمال القدس، وأبلغتهم بعدم العودة إلى المكان.

وتزامنت العملية مع تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، أكد فيها أن قرارات فرض السيادة في الضفة الغربية يجب أن تتخذها الدولة والجيش، ردا على تحركات عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية"، الذي قام برفقة مجموعة من المستوطنين على تحطيم نصب تذكاري للشهداء في قرية مادما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة قوة من الجيش الإسرائيلي.

وقال ساعر في بيان مقتضب "عضو الكنيست سوكوت لا يمثل السيادة في الضفة والقرارات يجب أن تتخذها الدولة والجيش فقط".