الاحتلال يهدم ويجرف ويخطر بهدم منشآت بالضفة والقدس

تتواصل عمليات الهدم والتجريف الإسرائيلية في الضفة الغربية، مستهدفة منشآت زراعية وممتلكات فلسطينية في دوما وكفر عقب، بالتزامن مع إصدار إخطارات جديدة بالهدم، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تطال الأراضي ومصادر رزق الفلسطينيين.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، في تجريف وهدم منشآت زراعية فلسطينية في حي الشكارة بقرية دوما جنوب شرق نابلس، في خطوة طالت ممتلكات ومصادر رزق فلسطينية، بالتزامن مع إجراءات هدم وإخطارات جديدة في مناطق أخرى من الضفة الغربية.

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وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن جرافات الاحتلال هدمت منشآت زراعية مقامة على أراضي المواطنين في الحي، فيما أوضح رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة أن عمليات الهدم شملت بركسات وحظائر للأغنام تعود ملكيتها للمواطنين موسى زواهرة وسلامة زواهرة.

وأضاف دوابشة أن الجرافات جرفت مساحات من الأراضي واقتلعت عشرات الأشجار، فيما أفادت مصادر محلية بأن العملية استهدفت منشآت زراعية ورعوية في إطار التضييق المتواصل على المزارعين وحرمانهم من استغلال أراضيهم.

وتتعرض دوما ومحيطها لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تشمل إخطارات الهدم وتجريف الأراضي وتخريب المنشآت، وسط مخاوف من توسيع السيطرة على أراضي القرية وعزل التجمعات الفلسطينية.

وفي كفر عقب شمال القدس، وزعت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم عدد من المنشآت والمباني القريبة من جدار الفصل العنصري. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المحاذية للجدار وعلقت إخطارات الهدم تمهيداً لإزالة المنشآت، مشيرة إلى أن الإجراءات تستهدف تفريغ المناطق المحاذية لمسار الجدار والحد من التوسع العمراني والسكاني الفلسطيني.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد عمليات الهدم والتجريف في القدس والضفة الغربية. ووفق تقرير محافظة القدس، شهد تموز/يوليو الماضي 29 عملية هدم وتجريف في القدس، بينها 13 عملية هدم ذاتي قسري و14 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال وبلدياته، إلى جانب عمليتي تجريف.

كما وثقت المحافظة إصدار 27 إخطارا وقرارا، بينها 26 إخطار هدم وقرار مصادرة ووضع يد لأغراض عسكرية، في حين استهدفت عمليات الهدم والتجريف منشآت زراعية وتجارية وأسواراً وطرقاً.

وبالتوازي، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2256 اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية خلال تموز/يوليو، بينها 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، من ضمنها 88 منزلا، إضافة إلى تسليم 34 إخطار هدم.

وبحسب الهيئة، بلغ مجموع اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال النصف الأول من عام 2026 11,074 اعتداء، في مؤشر على اتساع نطاق الإجراءات التي تستهدف الأراضي والممتلكات والوجود الفلسطيني.