تحذير أردني فلسطيني: إسرائيل تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار

حذر الأردن والسلطة الفلسطينية من أن "إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار من خلال الإجراءات اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل".

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ خلال لقائهما في عمان، الثلاثاء، من أن "الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل، تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار".

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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إن الصفدي والشيخ بحثا بحضور رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة اللواء ماجد فرج ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، "التدهورَ الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة"، وحذّرا من "تبعات استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، بما فيها إرهاب المستوطنين وتوسّع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني".

ودان الصفدي والشيخ "تصاعد إرهاب المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، ومواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطانيE1 شرقي القدس المحتلة".

ودعا المسؤولان إلى "ضرورة بلورة تحرّك إقليمي ودولي فاعل وجادّ لوقف هذه الإجراءات".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن الشرطة التي يشرف عليها عملت على "إزالة" مركز تدريب مهني تديره "الأونروا" في القدس المحتلة.

وزعمت إسرائيل مرارا أن "الأونروا" وفرت غطاء لعناصر حماس، وادعت أن بعض موظفيها شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كذلك، هاجم مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء صحافيين كانوا يغطون هجمات على الفلسطينيين أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل؛ وفق ما أفاد صحافيون ومسعفون.

وتصاعدت هجمات المستوطنين والاقتحامات في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

واستشهد ما لا يقل عن 1100 فلسطيني برصاص جنود أو مستوطنين، وفق حصيلة تستند إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.