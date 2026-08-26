تشييع جثمان الفنان الفلسطيني الكبير سليمان منصور بمسقط رأسه في بيرزيت

شُيّع جثمان الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور في مسقط رأسه ببيرزيت، وبحضور شعبي وفني واسع، وذلك بعد مسيرة خلّد خلالها الهوية والتراث بخمسة عقود من الإبداع، وأشهرها لوحته "جمل المحامل".

شُيّع، مساء الأربعاء، جثمان الفنان الفلسطيني الكبير سليمان منصور، في مسقط رأسه بلدة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية، وسط حضور حاشد شمل أفراد عائلته وأصدقائه ومحبيه وأبناء البلدة، وبمشاركة فنانين، وشخصيات وطنية.

وودع المشيّعون الفنان الراحل بالدموع والورود، مستذكرين مسيرته الفنية والوطنية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، والتي كرس خلالها ريشته لتجسيد فلسطين وأرضها وذاكرتها وتراثها، وأصبح أحد أبرز رموز الفن التشكيلي الفلسطيني.

تشييع جثمان الفنان الفلسطيني الكبير #سليمان_منصور، في مسقط رأسه بلدة بيرزيت شمال رام الله، وسط حضور حاشد وبمشاركة فنانين، وشخصيات وطنية.



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وحمل المشيعون الورود خلال مراسم التشييع، فيما خيم الحزن على المكان، وسط كلمات التأبين واستذكار إرث الفنان الراحل، الذي ارتبط اسمه بصورة فلسطين وذاكرتها البصرية، ولا سيما من خلال لوحته الشهيرة "جمل المحامل"، التي تحولت إلى أيقونة فنية ووطنية.

جانب من تشييع جثمان الفنان الكبير الراحل (Getty Images)

وتوفي منصور، الإثنين الماضي، عن عمر ناهز (79 عاما)، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع، جعل خلالها من الفن وسيلة للتعبير عن الهوية الفلسطينية، والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

(Getty Images)

ووُلد منصور في بيرزيت عام 1947، ويُعد من أبرز رواد الحركة التشكيلية الفلسطينية، وأسهم في تأسيس وتطوير مؤسسات فنية وثقافية فلسطينية، كما نال عددا من الجوائز والتكريمات العربية والدولية، من بينها جائزة اليونسكو–الشارقة للثقافة العربية وجائزة النيل للمبدعين العرب.

(Getty Images)

ورحل منصور تاركا إرثا فنيا غنيا سيبقى حاضرا في الذاكرة الفلسطينية، بعدما وثقت أعماله الأرض والقدس والزيتون والتراث والإنسان الفلسطيني، وأسهمت في ترسيخ حضور فلسطين في المشهد الفني العربي والدولي.