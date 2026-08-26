مصابان برصاص الاحتلال باقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس

أُصيب شابان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بيت عنان شمال غرب القدس بالتزامن، أوقفت المخابرات الإسرائيلية وزير شؤون القدس أشرف الأعور في سلوان، وسط تصاعد اعتداءات الضفة.

أصيب شخصان، مساء اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدات بيت عنان وبِدو والقبيبة، شمال غرب القدس.

وأضافت المحافظة أن القوة أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحام بيت عنان، ما أسفر عن إصابة شابين.

وذكرت أن أحدهما أصيب "بالرصاص الحي في الركبة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، ووصفت حالته بالمستقرة، من دون إيراد تفاصيل عن حالة المصاب الثاني.

وفي سياق منفصل، أشارت محافظة القدس، إلى أن المخابرات الإسرائيلية أوقفت وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، أشرف الأعور، خلال وجوده في مجلس عزاء ببلدة سلوان في القدس، قبل أن تخلي سبيله.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1182 شخصا، وإصابة أكثر من 13 ألفا واعتقال نحو 24 ألفا، إضافة إلى تهجير نحو 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.