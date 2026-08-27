اعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس واقتحام المستوطنين لـ"قبر يوسف"

تصاعدت حدة التوتر في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع توسيع قوات الاحتلال عملياتها العسكرية التي شملت مناطق عدة، بالتزامن مع اقتحامات للمستوطنين ومواجهات واعتقالات، فيما تواصلت أعمال المقاومة الشعبية في عدد من المحافظات.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مدنا وبلدات ومخيمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت حملات دهم واعتقالات واسعة، تزامنًا مع اقتحام مستوطنين لمقام "قبر يوسف" في المنطقة الشرقية من نابلس، وسط مواجهات وإصابات واستهداف للطواقم الصحافية والطبية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي نابلس، انتشرت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية لتأمين اقتحام المستوطنين للمقام وأداء طقوس تلمودية فيه، قبل أن تندلع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المواطنين والطواقم الصحافية والطبية.

كما احتجزت فتى في شارع عمان واقتحمت منتزه جمال عبد الناصر، فيما وصلت حافلات إضافية تقل مستوطنين إلى المنطقة.

وطالت الاقتحامات قرى زيتا جماعين ومادما جنوب نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وداهمت عددًا من المنازل.

وفي الخليل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا، فيما أصيبت فتاة برصاص الجيش خلال اقتحام بلدة الكرمل شرق المدينة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وداهمت منازل في السيلة الحارثية، قبل اعتقال ثلاثة شبان، فيما اعتقلت الشاب بدر عصعوص بعد مداهمة منزله في بلدة كفيرت والعبث بمحتوياته.

كما شملت الاقتحامات بلدة عنبتا ومدينة طولكرم وبلدة قفين، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل، غالبيتها تعود لأسرى محررين، إضافة إلى اقتحام بلدات حزما وطمون والكرمل ومدينة سلفيت ومحيط مخيم قلنديا.

وفي رام الله، أقدم مستوطنون على وضع بوابة حديدية عند مدخل منزل الفلسطيني محمد العبيات في قرية أم صفا شمال غرب المدينة، في خطوة تصعيدية جديدة بحق الأهالي.

وفي غضون ذلك، شهدت الضفة الغربية خلال الساعات الـ48 الأخيرة 14 عملًا للمقاومة، وفق معطيات مركز معلومات فلسطين "معطى"، توزعت بين مواجهات وإلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وإلحاق أضرار بمركباتهم، إلى جانب مظاهرة واحدة.

وسجلت مواجهات وإلقاء حجارة في مخيم قلنديا وبلدة المغير، فيما شهدت مناطق عدة في محافظة نابلس، بينها مادما وعورتا وبيت فوريك ومخيم عسكر وبيتا، مواجهات وفعاليات احتجاجية وتصديا للمستوطنين.

كما شهدت بلدة بيت أمر في محافظة الخليل مواجهات وإلقاء حجارة، بينما تضررت مركبة مستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "معاليه ليفونا" على الطريق بين نابلس ورام الله.