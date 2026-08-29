إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، إحداهما لطفل يبلغ من العمر 15 عامًا أصيب في ظهره، والأخرى لشاب أصيب في قدمه، ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب فلسطينيان، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، إحداهما لطفل يبلغ من العمر 15 عامًا أصيب في ظهره، والأخرى لشاب أصيب في قدمه، ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق عدوان الاحتلال ومستوطنيه على الضفة، كان قد اعتدى مستوطنون على المواطن رائد خليل جودة (45 عامًا) ونجله محمود (24 عامًا)، أثناء وجودهما في أرضهما بمنطقة "الشعب" في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقال جودة إن المستوطنين هاجموه وأفراد عائلته واعتدوا عليه وعلى نجله بأعقاب المسدسات والبنادق، ما أدى إلى إصابتهما برضوض وجروح.

واغتال جيش الاحتلال، عصر الجمعة، ثلاثة فلسطينيين في غارة استهدفت منطقة "حرش السعادة" في مدينة جنين شمالي الضفة، وهم القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي، وباسل تركمان، ومؤمن جرادات.

وزعم جيش الاحتلال أن البيطاوي كان مسؤولًا عن نشاط حركة حماس في مخيم جنين وعمل على الدفع بتنفيذ عمليات، مضيفًا أن اثنين ممن وصفهما بـ"مساعديه" اغتيلا معه، وأن سلاحًا عُثر عليه في مركبتهم.

وأكدت كتائب القسام وسرايا القدس استشهاد البيطاوي وتركمان وجرادات.