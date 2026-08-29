غزة: شهداء ومصابون مع استمرار التصعيد الإسرائيلي وهشاشة وقف النار

هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، فجر السبت، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي في مناطق عدة، غداة استشهاد 5 فلسطينيين الجمعة و4 شهداء الخميس، وإصابة آخرين بينهم طفلة.

تواصلت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فجر السبت، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي في مناطق عدة، غداة استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات منفصلة للاحتلال، فيما تتزايد التحذيرات من تعثر مسار وقف إطلاق النار في ظل التباينات في المواقف بشأن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح الفصائل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

مناطق شرقي مدينة غزة، شهدت خلال ساعات فجر اليوم، إطلاق نار وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، تركز خصوصًا في محيط حيي التفاح والشجاعية، فيما تعرضت مناطق شرقي خانيونس جنوبي القطاع لقصف مدفعي.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد يوم شهد استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية متفرقة في القطاع، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة قرب القرارة شمال شرقي خانيونس، إضافة إلى استهدافات في مدينة غزة.

وأول من أمس، الخميس، استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم طفلة، في هجمات استهدفت خيمتي نازحين ودراجة هوائية وسطح منزل في مدينة غزة ومحافظة خانيونس.

المسار السياسي

سياسيًا، يواجه مسار تثبيت وقف إطلاق النار عقبات متزايدة، في ظل الخلاف بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بسلاح الفصائل والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب ترتيبات المرحلة الانتقالية ومستقبل إدارة القطاع، وسط تحذرات أطلقها الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، من أن تعثر تنفيذ التفاهمات قد يقود العملية إلى "نقطة اللاعودة"، على حد وصفه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ملادينوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وقال فيها إنه "لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى"، مشددًا على أنه "إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددًا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة البناء"، بحسب تعبيره.

كما ذكر أنه "لن يكون ذلك انتكاسة، بل سيكون نقطة لاعودة للجميع"، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" والفصائل المسلحة بالقطاع وافقت "للمرة الأولى" على تسليم أسلحتها، ونقل كامل صلاحيات الحكم المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة.

وحدّد 3 شروط لدفع العملية قدمًا، وهي: نشر قوة الاستقرار الدولية، وتنفيذ إسرائيل التزاماتها بموجب "بروتوكول شرم الشيخ"، والتزام "حماس" بتعهداتها.