مداهمات واعتقالات ومواجهات في مناطق بالضفة

تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية، مع توسع نطاق العمليات العسكرية لتشمل بلدات ومخيمات ومناطق ريفية، بالتوازي مع اعتداءات للمستوطنين وتوترات ميدانية متفرقة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل ومحال تجارية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق، واعتقال عدد من الفلسطينيين، فيما أخضعت قوات الاحتلال عشرات آخرين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم.

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ففي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وأطلقت قنابل الغاز باتجاه المنازل، كما اقتحمت بلدة سلواد، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان، واعتقلت شابا خلال الاقتحام. كذلك اقتحمت قوة عسكرية بلدة بيرزيت شمال المحافظة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي دير غزالة وبيت قاد شرق المدينة، وداهمت عددا من المنازل في بيت قاد.

أما في محافظة نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب المدينة، وقرية عورتا جنوب شرق نابلس، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين للقرية بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا مقام "العزير" وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون مسكنا فلسطينيا واستفزوا الأهالي في خربة غوين قرب بلدة السموع جنوب المحافظة، فيما تجول مستوطنون بين مساكن الفلسطينيين في تجمع الحمة بالأغوار الشمالية، ورفعوا أعلام الاحتلال.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وداهمت محلا للأدوات الزراعية، كما اقتحمت بلدة طمون جنوب المحافظة.

ففي بيت لحم، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال منطقة أبو نجيم ، واعتقال غسان وليد رجا صلاحات، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وشمال القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم قلنديا، فيما شهدت محافظة طولكرم اقتحاما لضاحية شويكة شمال المدينة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي مهنا عقب مداهمة منزله.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار تحركات عسكرية متزامنة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية، إلى جانب مواجهات وتوتر ميداني في عدد من المواقع.