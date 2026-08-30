6 مصابين بعضهم بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين على المغير قرب رام الله

أُصيب 6 فلسطينيين، بعضهم بالرصاص الحي، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير شمال شرق رام الله؛ حيث استهدفوا المنازل والمركبات، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الميدانية الممنهجة بالضفة المحتلة.

أصيب 6 أشخاص بعضهم بالرصاص الحي، مساء اليوم الأحد، خلال هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية، واعتدت على مركبات الأهالي، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في المنطقة.

فيديو يُظهر بعض المستوطنين الذين شاركوا في الهجوم على المغير شمال شرق رام الله.



للتفاصيل: https://t.co/Scz04v3tLM pic.twitter.com/7eyM4oZQ3q — موقع عرب 48 (@arab48website) August 30, 2026

وأضافت المصادر ذاتها أن 6 من الأهالي أصيبوا، وقد تعرّض بعضهم لإصابات بالرصاص الحي، أحدهم في القدم، والآخر في البطن، وقد ُنقلوا إلى المستشفى.

نقل أحد المصابين بالرصاص، جرّاء هجوم المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على المغير.



للتفاصيل: https://t.co/Scz04v3tLM pic.twitter.com/FzbQjfGmnT — موقع عرب 48 (@arab48website) August 30, 2026

وذكرت أن المستوطنين حاولوا مهاجمة عدد من المنازل، من بينها منزل شعبان أبو عليا، فيما اقترب آخرون من المنازل الواقعة غرب القرية.

مستوطنون بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجمون بلدة المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 6 من الأهالي بعضهم بالرصاص الحي.



للتفاصيل: https://t.co/Scz04v3tLM pic.twitter.com/yFrETlHEg9 — موقع عرب 48 (@arab48website) August 30, 2026

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون خلال تموز/ يوليو الماضي، ألفين و256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء.

وأكدت الهيئة أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداءً، ونابلس بـ247، وجنين بـ190، وبيت لحم بـ185، والخليل بـ170.

نقل مصابين جرّاء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستوطنين، إذ يوفر جيش الاحتلال بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض.