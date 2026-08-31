الاعتراض على مخطط لإقامة 400 وحدة سكنية بأبراج في شعفاط

اعترضت جمعية "بمكوم" على مخطط لإقامة نحو 400 وحدة سكنية في أبراج بحي شعفاط في القدس الشرقية، معتبرة أنه لا يلبي احتياجات السكان الفلسطينيين ولا يراعي واقعهم الاقتصادي والاجتماعي.

اعترضت جمعية "بمكوم - تخطيط وحقوق الإنسان" على مخطط لإقامة نحو 400 وحدة سكنية في أبراج بحي شعفاط في القدس الشرقية، معتبرة أن المخطط لا يلبي احتياجات سكان الحي ولا يراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للجمعة، اليوم الإثنين، يمتد المخطط على نحو 10 دونمات مقابل موقف "اركن وسافر" للقطار الخفيف، ويتضمن مجمعًا متعدد الاستخدامات وأبراجًا سكنية، ويأتي بديلًا عن مخطط لإقامة منطقة تشغيل على الأرض نفسها أُقر عام 2022.

وقالت الجمعية إن الأرض، باعتبارها أرضًا عامة خالية، تمثل موردًا نادرًا في القدس الشرقية، وكان يمكن استغلالها لمعالجة أزمة السكن والتخطيط التي يعاني منها الفلسطينيون في المدينة، مشيرة إلى أن سكان شعفاط واحتياجاتهم السكنية لا يظهرون كفئة مستهدفة في المخطط.

وانتقدت "بمكوم" اعتماد نمط الأبراج والكثافة السكنية المقترحة، معتبرة أنه لا ينسجم مع الواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي للقدس الشرقية، ولا توجد ضرورة تخطيطية واضحة تبرر هذه الكثافة.

وقالت مديرة قسم القدس الشرقية في الجمعية، المهندسة المعمارية ساري كرونيش، إن الأرض العامة الخالية كانت فرصة لمعالجة عقود من التمييز في التخطيط، مضيفة أن "مئات الوحدات السكنية" لا يمكن اعتبارها إنجازًا للقدس الشرقية طالما أن سكانها أنفسهم ليسوا في صلب عملية التخطيط.