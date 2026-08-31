بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويؤدي صلوات داخله بحماية الشرطة

اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مجددا اليوم، الإثنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية، وأدى صلوات داخله.

كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى بحماية الشرطة اليوم، الإثنين، وقد أظهرت صور متداولة أداءه صلوات داخل باحات المسجد.

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وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة حراسة شرطية وعدد من المستوطنين الإسرائيليين.

وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بن غفير وهو يؤدي صلوات في الناحية الشرقية من المسجد.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى عدة مرات، وسط انتقادات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية.

وعادة ما ينفذ بن غفير اقتحاماته للمسجد دون إعلان مسبق.

ويأتي أحدث اقتحاماته قبل نحو شهرين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ومنذ العام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، فيما تؤكد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المسجد حق خالص للمسلمين، وطالبت مرارا بوقف الاقتحامات.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويؤكدون تمسكهم بالمدينة المحتلة عاصمة لدولتهم المأمولة.