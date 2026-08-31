هدم منازل في بيرزيت.. الاحتلال دمر 740 منشأة وشرد 923 فلسطينيا منذ مطلع 2026

تتواصل عمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي في الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتلاع أشجار الزيتون وشق طرق استيطانية، في مشهد يعكس تصاعد الإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني والأراضي الزراعية.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، بهدم عدد من المنازل في منطقة السقي التابعة لبلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد اقتحام المنطقة الواقعة أسفل جسر عطارة، بذريعة البناء دون ترخيص.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت بنايتين تعودان لعائلة كريم سلامة النبالي، في أراضي البلدة وحولتهما إلى ركام، في وقت واصلت فيه القوات عمليات الهدم في المنطقة.

وتتكون كل بناية من أربعة طوابق، بمساحة تبلغ نحو 250 مترا مربعا للطابق الواحد، ما أدى إلى تدمير مساحة واسعة من المباني السكنية.

مستوطنون يسرقون بوابات أراض زراعية جنوب شرق بيت لحم

وفي سياق متصل بعمليات الهدم والتجريف في الضفة الغربية، أقدم مستوطنون، الإثنين، على خلع وسرقة عدد من البوابات التي وضعها فلسطينيون على مداخل أراضيهم الزراعية في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني بأن المستوطنين اقتلعوا البوابات وسرقوها، في اعتداء يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة تستهدف منطقة خلايل اللوز، وتشمل تخريب ممتلكات المواطنين وشبكات الري وإتلاف المزروعات.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون خلال تموز/يوليو الماضي 2256 اعتداءً استهدف المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وفي جنوب نابلس، واصلت جرافات المستوطنين لليوم الثاني اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي في منطقة الحرايق ببلدة بيتا، تمهيدا لشق طريق استيطاني.

الاحتلال دمر 740 منشأة وشرد 923 فلسطينيا منذ مطلع 2026

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية؛ إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز/يوليو الماضي 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا مأهولا و99 منشأة زراعية، وتركزت معظمها في محافظتي قلقيلية والقدس.

كما وزعت سلطات الاحتلال خلال الفترة نفسها 51 إخطارا بالهدم، تركزت بشكل أساسي في محافظتي بيت لحم والخليل.

وخلال النصف الأول من العام 2026، نفذ الاحتلال 341 عملية هدم، أدت لتدمير 740 منشأة، وتشريد 923 فلسطينيا، بينهم 546 طفلا. فيما سلم 254 إخطارا بالهدم، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.