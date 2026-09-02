اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية، بالتزامن مع اتساع نطاق العمليات والاعتداءات التي تزيد من حدة الأوضاع الميدانية وتفاقم معاناة الفلسطينيين.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فجر وصباح الأربعاء، اقتحامات لقوات الاحتلال تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب احتجاز عدد من السكان وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية لساعات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق تخللها إطلاق قنابل الغاز، بالتزامن مع اعتقالات طالت فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، واعتداءات نفذها مستوطنون.

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وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها القوات قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال حي البساتين في المدينة، كما داهمت بلدة اليامون غرب جنين، وفتشت عدداً من المنازل واعتقلت فلسطينيين، بمشاركة مدرعات "إيتان".

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز عورتا، كما واصلت اقتحام قرية قريوت جنوب نابلس، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها.

أما في رام الله، فداهمت قوات الاحتلال منازل خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة، قبل أن تندلع مواجهات أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص، وفق الهلال الأحمر.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الزاهد في البلدة القديمة، ونصبت حاجزاً عسكرياً وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، قبل أن تعتقل الشاب عثمان الهشلمون عقب الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل به.

وترافقت الاقتحامات مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من المناطق. ففي شرق بلدة الطيبة شرقي رام الله، هاجم مستوطنون منزل الفلسطيني محمد اضويعين، فيما اعتدى مستوطنون يرتدون زيا عسكريا ويستقلون مركبة إسرائيلية مدنية على أسامة بديع خطاطبة بالضرب المبرح قرب مسجد الولي عبد القادر الجيلاني في الحي الشرقي لبلدة بيت فوريك شرق نابلس.

كما أصيب فلسطينيان في اعتداءين منفصلين لقوات الاحتلال والمستوطنين في بلدتي عقربا وبيت فوريك.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على محمد شحادة بني منية خلال اقتحام عقربا جنوب نابلس، ونُقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج.

وفي بيت لحم، أقدم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، على سرقة عدد من رؤوس الأغنام في قرية كيسان جنوب المدينة، في اعتداء جديد على ممتلكات الفلسطينيين في المنطقة.