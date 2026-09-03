الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة والقدس ويفجر منشأة بنابلس

تأتي هذه الحملة في ظل تصعيد ميداني متواصل في الضفة والقدس، مع اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية وما يرافقها من تضييق واعتقالات بحق الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات واحتجازات ميدانية، فيما تعرض عدد من المنازل للتفتيش والعبث بمحتوياتها، وأخضع سكانها للتحقيق لساعات.

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أفاد نادي الأسير بشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، أسفرت عن اعتقال 22 فلسطينيا، بينهم صحفي ووالدة وشقيقة أسير، إلى جانب تفجير منشأة صناعية في مدينة نابلس.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة، بالتزامن مع مهاجمة مستوطن، بحماية من جيش الاحتلال، منزلا في القرية في محاولة لسرقة أغنام. كما احتجزت قوات الاحتلال عددًا من الأطفال داخل منزل عائلة الشهيد الفتى خليل أبو عليا، الذي استشهد برصاص الاحتلال في القرية.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومنطقة "سما نابلس"، إلى جانب بلدات قصرة وسبسطية وقرية عصيرة القبلية، حيث ترافقت الاقتحامات مع مداهمات واعتقالات واحتجاز عدد من الشبان. كما فجرت قوات الاحتلال "مخرطة" خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وفي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات، واعتقلت والدة وشقيقة الأسير قتيبة عازم، فيما داهمت منزلا في قرية عصيرة القبلية واعتقلت الشاب نزال خالد عصايرة والفتى كنعان محمد أحمد.

وتواصلت كذلك عملية اقتحام قرية دوما جنوب شرق نابلس، وسط مداهمات واعتقالات، في حين شنت قوات الاحتلال حملة مماثلة خلال اقتحامها مدينة أريحا ومخيماتها.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الرام وعناتا شمال المدينة، بينما امتدت الاقتحامات جنوبًا إلى محافظة الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا، واعتقلت الصحافي رامي نوفل من بلدة إذنا غرب الخليل.

كما اقتحمت قوات من جيش وشرطة الاحتلال منزلًا قرب مدرسة يافا في حارة الخلايلة وسط بلدة السموع جنوب الخليل، ضمن حملة الاقتحامات والمداهمات المتواصلة في المحافظة.