الرئاسية لشؤون الكنائس تدعو كنائس العالم لإنقاذ المدارس المسيحية في القدس

وجهت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس نداء عاجلا لكنائس العالم للتدخل وإنقاذ المدارس المسيحية بالقدس، إثر تعطيل العام الدراسي 2026–2027 وإعلان الإضراب بعد منع الاحتلال تصاريح المعلمين، مؤكدة أن هذه السياسات تنتهك القانون الدولي وتستهدف هوية المدينة.

وجهت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، نداء عاجلا إلى كنائس العالم، دعت من خلاله إلى التحرك الفوري لإنقاذ المدارس المسيحية في القدس، وصون حق آلاف الطلبة في التعليم، في ظل منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المعلمين والكوادر القادمين من الضفة الغربية من الوصول إلى مدارسهم، بسبب عدم منح وتجديد تصاريح الدخول إلى القدس المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان، الأربعاء، إن هذه الإجراءات دفعت المؤسسات التعليمية المسيحية إلى إعلان إضراب مفتوح، وعرّضت العام الدراسي 2026–2027 للتعطيل، مؤكدة أن منع المعلمين والكوادر من الوصول إلى أماكن عملهم يحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم.

وحذرت من أن ذلك يأتي ضمن تصعيد أوسع للقيود المفروضة على التعليم الفلسطيني في القدس، بما في ذلك فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية، والتشريع الذي أقره الكنيست في كانون الثاني/ ديسمبر 2026، بشأن توظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وأكدت أن هذه السياسات تمس هوية القدس، وتتعارض مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس أرض محتلة، كما تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحق في التعليم في الأراضي المحتلة.

وشددت على أن التعليم حق وليس امتيازا، وأن المؤسسات التعليمية المسيحية تشكل جزءا أصيلا من تاريخ القدس ورسالة الكنيسة وحضورها، وخدمت أجيالا من شعبنا الفلسطيني مسيحيين ومسلمين، مؤكدة ضرورة حماية دورها التاريخي.

وحثت اللجنة كنائس العالم على استخدام مكانتها وعلاقاتها الدولية للمطالبة بإعادة وتجديد التصاريح للكوادر المتضررة، وضمان إعادة فتح المدارس وعودة المعلمين والطلبة إلى صفوفهم بأمان، ومواصلة دعم المؤسسات التعليمية والكنسية في القدس، مؤكدة ضرورة التحرك الدولي العاجل لضمان احترام حقوق شعبنا الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها.