بعد 9 أشهر من الاحتجاز: تسليم جثمان شهيد من طوباس

سلّمت السلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الفتى الشهيد، جاد الله جهاد جمعة جاد الله، من مخيم الفارعة بطوباس، وذلك بعد احتجاز جثمانه لـنحو 9 أشهر، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمان 799 فلسطينيا على الأقل.

جنازة فلسطيني من طوباس استشهد برصاص الاحتلال، توضيحية (Getty Images)

تسلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الخميس، جثمان فتى من محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد احتجازه لدى السلطات الإسرائيلية منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

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وقالت الهيئة في بيان إن طواقمها تسلّمت جثمان الفتى جاد الله جهاد جمعة جاد الله، من مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

الفتى الشهيد جاد الله جهاد جمعة جاد الله

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية كانت تحتجز جثمان جاد الله منذ نحو 9 أشهر، وأنه سيوارى الثرى وفق ترتيبات عائلته.

وأكدت الهيئة مواصلة جهودها لاستعادة جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية.

وبحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز 799 جثمانا لفلسطينيين، بينهم 80 طفلا وأسرى.

وتشمل الحصيلة أيضا جثامين فلسطينيين من قطاع غزة، في ظل عدم الكشف عن هويات بعضهم أو ظروف احتجازهم، وفق الحملة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وشملت الاعتداءات اقتحامات المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.