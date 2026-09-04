القدس: استشهاد شاب برصاص الشرطة قرب باب العمود بدعوى محاولة طعن

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب باب العمود في القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وفق ادعاء الشرطة الإسرائيلية.

من القدس القديمة، فجر اليوم (مصدر الصور: طواقم الإسعاف)

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب باب العمود في القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وبحسب ادعاء الشرطة الإسرائيلية، أطلق أفرادها النار على الشاب الفلسطيني بعد الاشتباه بمحاولته طعن أحد أفرادها، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة واستشهاده في المكان.

ولم تتضح، حتى الآن، تفاصيل إضافية حول هوية الشاب وملابسات إطلاق النار.

وشهدت منطقة باب العامود ومحيط البلدة القديمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، إذ فرضت القوات طوقًا أمنيًا وشددت إجراءاتها، ما أدى إلى عرقلة وصول المواطنين إلى المنطقة لأداء صلاة الفجر.