بعد استشهاد الشاب إبراهيم الهندي: 17 شهيدا في القدس منذ بداية العام

ارتفع عدد الشهداء بالقدس منذ مطلع العام إلى 17 شهيدا، إثر استشهاد الشاب إبراهيم الهندي (33 عاما) فجر اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال عند باب العامود. ونددت محافظة القدس بالجريمة واحتجاز جثمانه، ليرتفع المحتجزون المقدسيون إلى 53 شهيدا.

ارتفع عدد الشهداء في القدس منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدا، بعد استشهاد الشاب إبراهيم الهندي (33 عاما)، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب العامود في القدس المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت محافظة القدس، في بيان، اليوم الجمعة، مؤكدة من خلاله أن استشهاد الهندي يأتي في سياق سياسة الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت أن جريمة قتل الشاب إبراهيم الهندي تمثل جريمة ضد الإنسانية، وتضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المسلحة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

واحتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد إبراهيم الهندي، ليكون بذلك الشهيد المقدسي الـ53 الذي تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه منذ عام 1967.

كما أصدرت شرطة الاحتلال قرارا بفرض حظر نشر على تفاصيل وظروف استشهاده.